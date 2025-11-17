سومین مدال برای جودو و کاروان ایران

به گزارش ایلنا، دومین روز بازی های المپیک ناشنوایان با کسب سومین مدال برای کاروان ایران همراه بود که همچون ۲ مدال دیگر در جودو و اینبار توسط مسعود رستگار به دست آمد.

این ملی پوش وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو ناشنوایان ایران امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) نتیجه اولین مبارزه خود را برابر نماینده قزاقستان واگذار کرد اما در دومین مبارزه خود حریف مغولستانی را شکست داد.

رستگار سومین مبارزه خود را برابر نماینده ازبکستان برگزار کرد و با کسب پیروزی موفق به کسب مدال برنز وزن ۱۰۰+ کیلوگرم مسابقات جودو بازی های المپیک ناشنوایان شد.

با احتساب این مدال، مجموع مدال های کاروان ایران در این بازی ها به ۳ رسید.

تیم ملی جودو ناشنوایان پیش از این توسط علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم و حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم صاحب ۲ مدال برنز شده بود ضمن اینکه امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم، علی شیح در وزن ۶۰- کیلوگرم و فرید عساکره در وزن ۱۰۰- کیلوگرم هم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

