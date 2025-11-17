به گزارش ایلنا، در قاره اروپا نیز از ۱۶ سهمیه، ۹ سهمیه می‌تواند در بازی‌های ۱۶ تا ۱۸ نوامبر قطعی شود. در نخستین روز، نروژ با پیروزی ۴ بر یک مقابل ایتالیا برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۸ جواز حضور گرفت و ارلینگ هالند بالاخره طعم حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان را خواهد چشید. همچنین پرتغال با برد ۹ بر یک برابر ارمنستان صعود کریستیانو رونالدو به ششمین جام جهانی را تضمین کرد.

در منطقه کونکاکاف، سه کشور میزبان (کانادا، مکزیک و آمریکا) به‌صورت خودکار صعود کرده‌اند، اما سه سهمیه دیگر میان هفت تیم در رقابت است که تکلیف آن‌ها ۱۸ نوامبر مشخص می‌شود.

تا این لحظه، ۳۲ تیم حضور خود در جام جهانی ۴۸ تیمی تابستان آینده را قطعی کرده‌اند.

چه تیم‌هایی تاکنون به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرده‌اند؟

(تا پایان بازی‌های یکشنبه ۱۶ نوامبر)

جام جهانی ۲۰۲۶ با افزایش تعداد تیم‌ها از ۳۲ به ۴۸ تیم برگزار می‌شود. تا این مرحله از رقابت‌های انتخابی، ۳۲ کشور صعود کرده‌اند.

تیم‌های راه‌یافته:

میزبان‌ها:

کانادا، مکزیک، آمریکا

آسیا:

استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، قطر، عربستان، کره‌جنوبی، ازبکستان

آفریقا:

الجزایر، کیپ‌وِرد، مصر، غنا، ساحل‌عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی، تونس

کونکاکاف:

هیچ تیمی هنوز صعود نکرده

اروپا:

کرواسی، انگلیس، فرانسه، نروژ، پرتغال

اقیانوسیه:

نیوزیلند

آمریکای جنوبی:

آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، اروگوئه

کدام تیم‌ها می‌توانند در گام بعدی صعود خود را قطعی کنند؟

با نزدیک شدن به زمان قرعه‌کشی (۵ دسامبر)، مرحله انتخابی در بخش‌های مختلف رو به پایان است.

اروپا و سایر مناطق؛ سناریوهای صعود:

اتریش:

در صورت عدم شکست مقابل بوسنی‌وهرزگوین در ۱۸ نوامبر صعود می‌کند.

بلژیک:

با پیروزی برابر لیختن‌اشتاین صعود می‌کند. در صورت تساوی یا شکست نیز اگر ولز مقابل مقدونیه‌شمالی متوقف شود، صعود آن‌ها قطعی است.

بوسنی‌وهرزگوین:

برای رسیدن به جام جهانی باید اتریش را شکست دهد.

کاستاریکا:

نیازمند پیروزی مقابل هندوراس و عدم برد هائیتی برابر نیکاراگوئه است.

کوراسائو:

باید در زمین جامائیکا امتیاز بگیرد تا برای نخستین‌بار صعود کند.

دانمارک:

با کسب امتیاز برابر اسکاتلند در ۱۸ نوامبر صعود می‌کند.

آلمان:

با اجتناب از شکست مقابل اسلواکی صعود خواهد کرد. دو تیم امتیاز برابر دارند اما گل‌تفاضل به سود آلمان است.

هائیتی:

با برد مقابل نیکاراگوئه و عدم پیروزی هندوراس می‌تواند صعود کند. پیروزی پرگل نیز ممکن است آن‌ها را از لحاظ تفاضل بر هندوراس برتری دهد.

هندوراس:

نیازمند امتیازگیری از کاستاریکا و لغزش هائیتی است.

جامائیکا:

برای اولین صعود پس از ۱۹۹۸ باید کوراسائو را شکست دهد.

کوزوو:

علاوه بر پیروزی مقابل سوئیس، باید تفاضل ۱۱ گله را جبران کند؛ کاری که تقریباً غیرممکن است.

هلند:

نباید مقابل لیتوانی شکست بخورد. سناریوهای دیگر نیز با نتایج مالت و لهستان ممکن است صعود آن‌ها را قطعی کند.

مقدونیه‌شمالی:

باید ولز را شکست دهد و امید داشته باشد لیختن‌اشتاین بلژیک را ببرد.

نروژ:

پس از پیروزی ۴ بر ۱ برابر استونی، در آستانه نخستین صعود پس از ۱۹۹۸ قرار دارد.

پاناما:

با برد برابر السالوادور و امتیازگیری گواتمالا از سورینام صعود می‌کند.

لهستان:

نیازمند برد برابر مالت و باخت سنگین هلند است تا تفاضل جبران شود.

اسلواکی:

با برد مقابل آلمان صعود می‌کند؛ تیم بازنده به پلی‌آف می‌رود.

اسکاتلند:

در صورت برد برابر دانمارک، پس از ۱۹۹۸ دوباره به جام جهانی می‌رسد.

اسپانیا:

با کسب یک امتیاز برابر ترکیه صعود خواهد کرد.

سورینام:

باید مقابل گواتمالا امتیاز بگیرد و السالوادور هم از پاناما امتیاز بگیرد.

سوئیس:

با یک امتیاز برابر کوزوو یا حفظ تفاضل ۱۱ گله صعود می‌کند.

ترکیه:

با برد ۱۴ گله (!) برابر اسپانیا صعود می‌کند؛ عملاً ناممکن.

ولز:

باید مقدونیه‌شمالی را ببرد و لیختن‌اشتاین برابر بلژیک شگفتی‌سازی کند.

سهمیه هر قاره برای جام جهانی ۲۰۲۶ چگونه تقسیم شده است؟

میزبان‌ها (۳):

کانادا، مکزیک و آمریکا

آسیا (۸):

هشت تیم صعود کرده‌اند؛ یک تیم دیگر از پلی‌آف بین عراق و امارات مشخص می‌شود.

آفریقا (۹):

۹ تیم صدرنشین گروه‌ها صعود کرده‌اند؛ کنگو (DR Congo) در پلی‌آف قاره‌ای حضور خواهد داشت.

کونکاکاف (۳):

سه تیم صدرنشین گروه‌ها صعود می‌کنند؛ دو تیم دوم برتر به پلی‌آف بین‌قاره‌ای می‌روند.

اروپا (۱۶):

۱۲ تیم صدرنشین گروه‌ها مستقیماً صعود می‌کنند؛ چهار تیم دیگر از طریق پلی‌آف مشخص می‌شوند.

اقیانوسیه (۱):

نیوزیلند نماینده قطعی اقیانوسیه است؛ کالدونیای جدید به پلی‌آف بین‌قاره‌ای رسیده.

آمریکای جنوبی (۶):

شش تیم صعود کرده‌اند؛ بولیوی سهمیه پلی‌آف را گرفته است.

پلی‌آف بین‌قاره‌ای (۲):

تورنمنت شش‌تیمی در مارس ۲۰۲۶ در مکزیک برگزار می‌شود؛ تاکنون نیوزیلند و بولیوی جواز حضور یافته‌اند.

