حسین الله‌کریمی در جودو به مدال برنز دست یافت

حسین الله کریمی ملی پوش وزن 90- کیلوگرم ایران در رقابت‌های جودو بازی های المپیک ناشنوایان به مدال برنز دست یافت و کاروان ایران را صاحب دومین مدال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، دومین روز مسابقات جودو بازی های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در توکیو پیگیری شد.

در این روز از مسابقات حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم به مبارزه با حریفانش پرداخت و تا کسب مدال پیش رفت.

این ملی پوش جودو ناشنوایان در اولین مبارزه برابر حریفی از برزیل پیروز شد اما نتیجه دومین مبارزه با به نماینده اوکراین واگذار کرد.

کریمی در آخرین مبارزه خود برابر نماینده مجارستان قرار گرفت و با کسب پیروزی به مدال برنز دست یافت و اینگونه جودو و کاروان ایران در المپیک را صاحب دومین مدال کرد.

تیم ملی جودو ناشنوایان ایران روز گذشته و در اولین روز رقابت های این رشته در بازی های المپیک ناشنوایان توسط علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد ضمن اینکه امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم و علی شیح در وزن ۶۰- کیلوگرم هم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

