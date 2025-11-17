خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت غیبت مدافع پرسپولیس در بازی گل گهر مشخص شد

علت غیبت مدافع پرسپولیس در بازی گل گهر مشخص شد
کد خبر : 1715190
لینک کوتاه کپی شد.

مرتضی پورعلی‌گنجی در دیدار پرسپولیس و گل‌گهر حضور نداشت.

به گزارش ایلنا،  غیبت مرتضی پورعلی گنجی مدافع باتجربه پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل گل گهر باعث شد تا گمانه زنی‌های زیادی در مورد این غیبت انجام شده و حتی شایعه مصدومیت این مدافع باتجربه مطرح شود.

این در حالی است که مرتضی پورعلی گنجی به دلیل بیماری سرماخوردگی نتوانست سرخپوشان را در بازی تدارکاتی مقابل گل گهر همراهی کند و غیبت او به همین دلیل بوده است.

مرتضی پورعلی گنجی احتمالا از فردا در تمرینات حاضر خواهد شد و مشکلی برای همراهی پرسپولیس در بازی بعدی مقابل شمس آذر نخواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ