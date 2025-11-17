علت غیبت مدافع پرسپولیس در بازی گل گهر مشخص شد

به گزارش ایلنا، غیبت مرتضی پورعلی گنجی مدافع باتجربه پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل گل گهر باعث شد تا گمانه زنی‌های زیادی در مورد این غیبت انجام شده و حتی شایعه مصدومیت این مدافع باتجربه مطرح شود.

این در حالی است که مرتضی پورعلی گنجی به دلیل بیماری سرماخوردگی نتوانست سرخپوشان را در بازی تدارکاتی مقابل گل گهر همراهی کند و غیبت او به همین دلیل بوده است.

مرتضی پورعلی گنجی احتمالا از فردا در تمرینات حاضر خواهد شد و مشکلی برای همراهی پرسپولیس در بازی بعدی مقابل شمس آذر نخواهد داشت.

