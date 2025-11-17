به گزارش ایلنا، اسماعیل کارتال، سرمربی فصل گذشته پرسپولیس که با چشم‌پوشی از دستمزد سنگین خود، قرارداد فصل جاری را کنار گذاشته و اردوی تیم را به دلایل نامعلوم ترک کرده بود، پیشنهاد انتالیا اسپُر ترکیه را نیز رد کرد تا همچنان بدون تیم بماند.

کارتال گزینه سرمربیگری فنرباغچه بعد از ژوزه مورینیو بود، اما مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند به دومنیکو تدسکو اعتماد کنند، اکنون در سکوت خبری و بدون حضور در هیچ تیمی به انتظار فرصت بعدی است. نکته جالب اینکه پس از نتایج ضعیف تدسکو کم کم زمزمه تغییر سرمربی در این تیم به گوش می‌رسد.

باشگاه انتالیا اسپور که پس از جدایی امره بلوزوغلو به دنبال جانشین بود، سرانجام با ارول بولوت، سرمربی سابق کاردیف سیتی انگلیس، به توافق رسید. مدیران باشگاه بولوت را به آنتالیا دعوت و پس از مذاکرات طولانی، قرارداد دو ساله‌ای با او منعقد کردند. انتظار می‌رود معرفی رسمی این سرمربی در روزهای آینده انجام شود.

در حالی که اسماعیل کارتال و همچنین چاغداش آتان پیشنهاد هدایت تیم مدیترانه‌ای را رد کردند، مدیران انتالیا با بولوت به توافق رسیدند تا او هدایت تیم را برای فصل آینده برعهده گیرد.

این انتخاب در شرایطی انجام شد که هواداران باشگاه و رسانه‌ها انتظار داشتند گزینه‌ای با تجربه لیگ‌های معتبر اروپایی، هدایت تیم را برعهده گیرد و بولوت با سوابق مدیریتی در کاردیف سیتی، این نیاز را تا حدی برآورده می‌کند.

این انتصاب همچنین نشان می‌دهد که باشگاه انتالیا اسپُر، پس از بررسی گزینه‌های داخلی و شناخته‌شده، تصمیم گرفت مسیر جدیدی را با سرمربی جوان و بین‌المللی دنبال کند، در حالی که مسیر اسماعیل کارتال همچنان بسته است و آینده او در فوتبال ترکیه نامشخص باقی مانده است.

انتهای پیام/