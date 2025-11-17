پس از تساوی یک بر یک برابر لهستان؛
مظفر: این بازی دقیقاً همان چیزی بود که میخواستیم
سرمربی تیم ملی فوتسال توضیحاتی را درباره دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و لهستان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه برنامه آمادهسازی خود برای حضور در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵، عصر روز در سالن «ینارس آنتیپولو» مقابل تیم قدرتمند لهستان قرار گرفت و در یک مسابقه فشرده، نزدیک و تاکتیکی، عملکردی مطلوب را از خود به جا گذاشت.
شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان درباره برگزاری این دیدار به نکاتی اشاره کرد که در زیر می خوانید:
لهستان؛ یکی از چهار غول اروپا در مسیر جام جهانی
وی گفت: تیم ملی لهستان که بهعنوان یکی از چهار نماینده قدرتمند قاره اروپا سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرده است، از ماهها قبل فرآیند آمادهسازی خود را آغاز کرده و با ترکیبی منسجم، فیزیکی و کاملاً سازمانیافته وارد فیلیپین شده است. این تیم پیش از رویارویی با ایران، یک دیدار تدارکاتی مقابل کانادا برگزار کرده بود و کاملاً در شرایط مسابقه قرار داشت.کیفیت بالای فنی و بدنی لهستان باعث شد این دیدار از نظر فنی، تاکتیکی و روانی برای تیم ایران اهمیت دوچندان داشته باشد.
این بازی دقیقاً همان چیزی بود که میخواستیم
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از پایان مسابقه با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: این بازی لحظهبهلحظه برای ما ارزشمند بود. لهستان تیمی فوقالعاده قدرتمند در اروپا است؛ تیمی که هم از نظر فیزیکی در سطح بسیار بالا قرار دارد و هم در بخش تاکتیکی تیمی منظم و اندیشمند است. چنین حریفی دقیقاً همان چیزی بود که ما بهعنوان یک محک جدی پیش از شروع رقابتهای رسمی نیاز داشتیم.
وی ادامه داد:ما دنبال یک بازی نزدیک، پرفشار و سخت بودیم تا تیم در شرایط واقعی مسابقه قرار بگیرد و خوشبختانه این دیدار کاملاً خواسته ما را برآورده کرد. از نتیجه هم رضایت داریم، چون نشان داد تیم ایران مقابل تیمهای بزرگ اروپا مثل روسیه و لهستان پا پس نمیکشد، شانهبهشانه بازی میکند و هیچ امتیازی بیدلیل واگذار نمیکند. این برای ما بسیار امیدوارکننده است.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان درباره درباره وضعیت بازیکنان گفت:طبیعی است که بچهها هنوز کمی خسته بودند. اختلاف ساعت، تمرینات سنگین بدنسازی و تکنیکی، و برگزاری بازی در ساعت دیرهنگام، همه دست به دست هم داد تا از آمادگی ۱۰۰ درصد فاصله داشته باشیم. از سوی دیگر، لهستان زودتر به فیلیپین رسیده بود و این دومین بازی تدارکاتیشان بود، بنابراین وارد شرایط مسابقه شده بودند و از هماهنگی بیشتری نسبت به تیم ما بهره می بردند.
او افزود: با وجود این شرایط، بازیکنان ما با تمام توان جنگیدند و برای اجرای دقیق تاکتیکها تلاش کردند. در این بازی از همه بازیکنان استفاده شد و فرصت حضور برای تمام نفرات فراهم بود. فرزانه نیز بیش از ۴۰ دقیقه درون دروازه بازی کرد و نمایش بسیار قابل قبولی داشت.
یک گام مهم در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی
مظفر، دو بازی دوستانه برنامهریزیشده در فیلیپین را بخش حیاتی از آمادهسازی برای بازی نخست جام جهانی میدانند. وی درباره اهمیت این مسابقات گفت:خیلی خوشحالیم که زودتر وارد فیلیپین شدیم و توانستیم پیش از اولین بازی رسمی، این دو مسابقه مهم و پرفشار را انجام دهیم. این بازیها به ما کمک کرد تیم در فضای واقعی مسابقه قرار بگیرد، نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم و برای بازیهای جام جهانی در شرایط مطلوبتری قرار بگیریم.