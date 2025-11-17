خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1715140
دومین دیدار تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان با برتری برابر تیم دوم ژاپن به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، رقابت های والیبال ساحلی بازی های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) با برگزاری دیدارهای روز دوم در توکیو پیگیری شد.

در این روز از مسابقات، حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار در قالب تیم ملی «الف» والیبال ساحلی به مصاف تیم «ب» ژاپن رفتند و موفق به شکست ۲ بر صفر این تیم شدند. دو گیم این دیدار به ترتیب با نتایج ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۸ به پایان رسید.

تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران روز یکشنبه و در نخستین روز بازی های المپیک ناشنوایان هم موفق به شکست ۲ بر صفر تیم «ب» کانادا شده بود.

والیبال ساحلی ایران در قالب دو تیم «الف» و «ب» با هدایت فریدون الهامی در بازی های المپیک ناشنوایان شرکت کرده است. بهنام بگجانی مربی و سرپرست این تیم ها است.

تیم «ب» والیبال ساحلی ایران در روز نخست بازی های المپیک برابر آمریکا صاحب برتری شد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

