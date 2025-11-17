پایان کار تیرانداز ایران در تفنگ تپانچه ۱۰ متر

به گزارش ایلنا، بیژن غفاری اولین نماینده تیراندازی ایران در این روز از بازی ها بود که همراه با حریفانش در تفنگ تپانچه ۱۰ متر در خط آتش ایستاد.

او در این مرحله امتیاز ۵۵۳.۱۱ را به ثبت رساند. با این امتیاز، غفاری در میان ۲۰ تیرانداز شرکت کننده در جایگاه نهم ایستاد و نتوانست به عنوان یکی از ۸ تیرانداز برتر راهی فینال شود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

