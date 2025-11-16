فرانسه ۳ - ۱ آذربایجان؛ پیروزی مقتدرانه فرانسه پس از شوک ابتدایی

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در دیداری که با ترکیبی ترکیبی از بازیکنان اصلی و نفرات تیم دوم برگزار شد، ابتدا غافلگیر شد و تنها چهار دقیقه پس از شروع مسابقه دروازه‌اش باز شد، اما شاگردان دشان با واکنشی سریع و ساختارمند، روند بازی را کاملاً در اختیار گرفتند و در پایان نیمه نخست با زدن سه گل، عملاً کار میزبان را تمام کردند.

بازی با پرس سنگین فرانسوی‌ها آغاز شد، اما این آذربایجان بود که در اولین فرصت خود ضربه را وارد کرد. در دقیقه ۴، نوریف با چرخشی زیبا توپ را به داسدامیروف رساند؛ او نیز با ارسال تیز به تیر اول، داداشوف را صاحب موقعیت کرد تا مهاجم آذربایجانی با ضربه‌ای ساده مانیان را تسلیم کند. تنها سه دقیقه بعد، میزبان می‌توانست اختلاف را دو برابر کند اما ضربه علی‌اف با اختلاف اندک از کنار دروازه گذشت و فرانسه از خطر گریخت. یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه آبی‌ها نیز با اعلام آفساید پایان یافت و بازی همچنان ۱–۰ ماند.

پس از این دقایق متلاطم، فرانسه آرام‌آرام شکل واقعی خود را پیدا کرد. نخستین هشدار جدی در دقیقه ۱۲ صادر شد؛ جایی که تئو هرناندز با نفوذی سریع و ترکیب با انکونکو شوتی زمینی زد اما توپ با اختلافی کم بیرون رفت. فشار آنها دقیقه‌به‌دقیقه بیشتر می‌شد و سرانجام در دقیقه ۱۷ نتیجه داد. حرکت دقیق آکلیوش و سانتر تماشایی گوستو از سمت راست، ماتتا را در موقعیتی عالی قرار داد و او با ضربه سر محکم بازی را ۱–۱ کرد.

فرانسوی‌ها که عطش برگشت سریع داشتند، در دقیقه ۲۴ به گل دیگری رسیدند اما VAR آن را مردود اعلام کرد؛ برخورد توپ با دست انکونکو پیش از برخورد به گوستو باعث شد داور گل را نپذیرد. با این حال، حملات متوقف نشد. در دقیقه ۳۰، پاس عرضی بی‌نقص زئیر امری با فرار گوستو همراه شد و ارسال او در دهانه دروازه به آکلیوش رسید تا او با لمس ساده‌ای فرانسه را پیش بیندازد.

پنج دقیقه مانده به پایان نیمه نخست، اشتباه دروازه‌بان آذربایجان ضربه نهایی این نیمه را زد. ارسال آکلیوش پس از برخوردهای اتفاقی به تئو و تورام، جلوی پای محمدعلی‌اف قرار گرفت اما او در دفع توپ دچار اشتباه شد و عملاً آن را وارد دروازه خودی کرد تا نتیجه ۳–۱ شود؛ نتیجه‌ای که با پایان ۴۵ دقیقه اول تثبیت شد.

نیمه دوم با همان روند ادامه یافت: کنترل بازی و گردش توپ دقیق توسط فرانسه و تلاش‌های پراکنده، اما کم‌اثر، از سوی آذربایجان. در دقیقه ۴۹، تورام روی ریباند یک کرنر شوتی محکم زد اما توپ از بالای دروازه گذشت. سه دقیقه بعد انکونکو با حرکتی انفرادی و ضربه‌ای فنی دروازه را هدف گرفت ولی موفق نبود. فشار فرانسه ادامه داشت و در دقیقه ۶۰، شوت محکم تئو هرناندز با اختلافی اندک از کنار دروازه بیرون رفت.

آذربایجان هرچند سعی کرد به بازی برگردد، اما ساختار دفاعی مستحکم فرانسه و کنترل کم‌نقص میانه میدان اجازه خلق موقعیت جدی را به میزبان نداد. مدیریت بازی توسط فرانسوی‌ها در دقایق پایانی کاملاً مشهود بود و تیم دشان بدون ریسک، نتیجه را حفظ کرد.

در نهایت داور با سوت پایان، پیروزی ۳–۱ فرانسه را ثبت کرد. بردی که نشان داد حتی با ترکیبی جوان‌تر و تغییرات متعدد، کیفیت فنی و انسجام تاکتیکی تیم دشان همچنان برتر از بسیاری از رقباست.

