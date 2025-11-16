به گزارش ایلنا، در نهمین روز رسمی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، ورزشکاران ایران با نمایش فوق‌العاده در سه رشته ووشو، تکواندو و هندبال موفق شدند یکی از بهترین روزهای کاروان کشورمان را رقم بزنند و مجموعاً ۵ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز کسب کنند. این نتایج جایگاه ایران در جدول مدالی را بیش از پیش تثبیت کرد و کارنامه تیم ملی را به ۱۶ طلا، ۱۵ نقره و ۲۱ برنز رساند.

در تکواندو، علی‌اصغر علی‌مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم با عملکردی کم‌نظیر، ابتدا تمامی حریفان خود از چاد، ساحل عاج و مصر را پشت سر گذاشت و در فینال با نتیجه ۲ بر صفر مقابل نماینده افغانستان به پیروزی رسید و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد. امیررضا صادقیان در وزن ۸۲+ کیلوگرم پس از پشت سر گذاشتن حریفان سخت‌کوش از ترکیه، بورکینافاسو و اردن، در فینال با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب حریف مراکشی شد و مدال نقره گرفت. یلدا ولی‌نژاد نیز در وزن ۷۰+ کیلوگرم پس از پیروزی‌های متوالی در دورهای نخست و نیمه‌نهایی، در دیدار فینال با نتیجه ۲ بر یک به نماینده ازبکستان باخت و صاحب نقره شد. روژان گودرزی دیگر نماینده ایران در وزن ۵۱- کیلوگرم با عملکرد فنی و هوشمندانه، پس از شکست مقابل نایب قهرمان جهان، در مسیر شانس مجدد برنده شد و به مدال برنز دست یافت.

در ووشو، روز نهم با درخشش ورزشکاران ایران همراه بود. عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم و سارا شفیعی در وزن ۵۶- کیلوگرم با شکست تمامی حریفان خود از افغانستان، قرقیزستان، ترکیه و مصر به مدال طلا رسیدند. سهیلا منصوریان در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز پس از غلبه بر نماینده تونس و مصر، مدال طلای خود را قطعی کرد. امیرحسین همتی در وزن ۶۰- کیلوگرم با پیروزی در تمامی مسابقات تا فینال، حریف مصری خود را ۲ بر صفر شکست داد و مدال طلا گرفت. فربد طالشی در وزن ۸۵- کیلوگرم با شکست در دیدار نهایی مقابل نماینده مصر به مدال نقره بسنده کرد و شهربانو منصوریان در وزن ۷۰- کیلوگرم با قرار گرفتن در جمع نیمه‌نهایی، مدال برنز را به دست آورد.

در رشته تیمی، تیم ملی هندبال مردان ایران نیز در دومین دیدار خود از مرحله گروهی با ارائه بازی مقتدرانه، موفق شد با نتیجه ۵۷ بر ۱۴ مقابل مالدیو به پیروزی برسد و جایگاه خود را در جدول گروهی مستحکم کند.

با کسب این مدال‌ها، ورزشکاران ایران در روز نهم، هم در رشته‌های انفرادی و هم تیمی، حضوری پرقدرت و منسجم از خود به نمایش گذاشتند و یکی از موفق‌ترین روزهای کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها را رقم زدند.

انتهای پیام/