اشک‌های مارکو روسی پس از حذف دردناک مجارستان

یکی از جذاب‌ترین مسابقات دور پایانی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا، امروز با اتفاقی شگفت‌انگیز همراه شد.

به گزارش ایلنا،  مارکو روسی، سرمربی مجارستان، پس از پایان بازی به‌قدری تحت تأثیر قرار گرفت که لحظاتی اشک ریخت. او گفت:
واژه‌ای ندارم… نمی‌دانم الان چه باید بگویم. برای بازیکنان، هواداران و کشورم ناراحت هستم. بازی را در آخرین ثانیه از دست دادیم. موقعیت‌هایی داشتیم که می‌توانست نتیجه را ۳–۱ کند، اما نشد.

روسی تأکید کرد تیمش در دو بازی رفت و برگشت مقابل ایرلند مستحق نتیجه بهتری بوده است:
در دوبلین برد را از دست دادیم و اینجا تساوی در آخرین لحظه پَر کشید. اگر کمی شانس داشتیم، امروز کنار نمی‌رفتیم.

او همچنین اضافه کرد:
مدت‌هاست که سرمربی هستم، اما این بدترین احساسی است که تجربه کرده‌ام. نمی‌خواهم بهانه بیاورم؛ اولین کسی هستم که مسئولیت را قبول می‌کنم. تیم ما خوب است، نه عالی. اشتباهات کوچک برای‌مان قابل جبران نیست.

سرمربی مجارستان در پایان اعلام کرد که درباره آینده‌اش با مدیران تیم صحبت خواهد کرد:
امروز باید با مدیریت جلسه بگذاریم. باید مشخص شود که مسیر آینده چه خواهد بود.

