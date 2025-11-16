اروپا در آستانه تعیین تکلیف ۹ سهمیه دیگر جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، با رسیدن مرحله مقدماتی اروپا به ایستگاه پایانی، هیجان صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ به اوج رسیده است. مرحله‌ای که طی آن سرنوشت ۹ تیم دیگر مشخص خواهد شد و ۲۰ تیم همچنان در تلاش برای رسیدن به معتبرترین رویداد فوتبالی جهان هستند.

تاکنون تنها چهار تیم اروپایی شامل انگلیس، فرانسه، کرواسی و پرتغال موفق شده‌اند حضور خود در جام جهانی آینده را قطعی کنند. جامی که با افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸، برای نخستین بار ۱۶ سهمیه مستقیم به اروپا اختصاص داده است.

اروپا با ۱۶ سهمیه

طبق فرمت جدید، قاره اروپا با ۱۲ گروه به رقابت گذاشته شده است.

صدرنشین هر گروه بدون اما و اگر راهی جام جهانی می‌شود و تیم‌های دوم راهی پلی‌آف پرالتهاب ماه مارس خواهند شد که در نهایت چهار سهمیه دیگر را مشخص می‌کند.

این ساختار جدید باعث شده تیم‌هایی که سال‌ها از جام جهانی دور بودند، نظیر نروژ و اتریش حالا در آستانه یک بازگشت تاریخی به صحنه جهانی قرار بگیرند. اتفاقی که می‌تواند شکل فوتبال اروپا را برای دهه آینده تغییر دهد.

چگونه انگلیس، فرانسه و کرواسی صعود کردند؟

انگلیس: صعود مطمئن، هفت پیروزی پیاپی

انگلیس نخستین تیم اروپایی بود که صعودش را قطعی کرد. پیروزی قاطع ۵–۰ مقابل لتونی دو هفته مانده به پایان رقابت‌ها، مسیر سه‌شیرها را هموار کرد. شاگردان توخل با ثبت ۷ برد متوالی نشان دادند یکی از آماده‌ترین تیم‌های اروپا برای حضور در جام جهانی هستند.

فرانسه: بلیت قطعی یک هفته زودتر

فرانسه نیز با پیروزی ۴–۰ برابر اوکراین، یک هفته پیش از پایان رقابت‌ها صعود خود را مسجل کرد. خروس‌ها در صدر گروه چهارم با اقتدار ایستاده‌اند و همچنان یکی از مدعیان اصلی جام ۲۰۲۶ محسوب می‌شوند.

کرواسی: صعود کم‌حاشیه

کرواسی با پیروزی ۳–۱ مقابل جزایر فارو جواز حضور در آمریکا، کانادا و مکزیک را گرفت. آن‌ها با ۱۹ امتیاز و اختلاف گل مطمئن، بدون فشار وارد مرحله نهایی شدند.

شانس‌های اصلی و معادله‌های پیچیده

با وجود چهار تیم صعود کرده، تکلیف ۸ گروه دیگر هنوز باز است. نگاهی دقیق‌تر:

گروه ۱ – آلمان یک قدم تا صعود

آلمان و اسلواکی با امتیاز برابر، رقابت نزدیکی دارند اما اختلاف گل بهتر ژرمن‌ها باعث شده تنها با «نباختن» به هدف برسند. اسلواکی برای صعود مستقیم باید آلمان را شکست دهد.

گروه ۲ – سوئیس تقریباً در جام جهانی

سوئیس ۱۳ امتیاز دارد و اختلاف گل بهترش یک سپر جدی در برابر کوزووِ ۱۰ امتیازی است. کوزوو برای صعود، باید هم پیروز شود و هم اختلاف گل را جبران کند: مأموریتی دشوار.

گروه ۳ – جنگ مستقیم برای یک بلیت

دانمارک ۱۱ امتیاز، اسکاتلند ۱۰.

اسکاتلند فقط در صورت برد صعود می‌کند: دانمارک با یک تساوی هم جشن می‌گیرد. این گروه یکی از حساس‌ترین بازی‌های امشب را خواهد داشت.

گروه ۵ – اسپانیا با اختلاف گل مطمئن

اسپانیا فاصله اختلاف گل بزرگی با ترکیه دارد و حتی با شکست نیز به احتمال زیاد صعود می‌کند. ترکیه تنها در صورت برد همراه با جبران اختلاف گل قادر به صعود مستقیم است.

گروه ۶ – پرتغال صعود کرده؛ ایرلند با معجزه به پلی‌آف رفت

پرتغال بدون کریستیانو رونالدو نیز مأموریت صعود را با برد برابر ارمنستان کامل کرد.

در بازی دراماتیک مجارستان–ایرلند، دو گل دقایق پایانی ایرلندی‌ها، صعود آن‌ها به پلی‌آف را رقم زد.

گروه ۷ – هلند تقریباً در مقصد

هلند با ۱۷ امتیاز و اختلاف گل خارق‌العاده +۱۹ تنها در صورتی صعود را از دست می‌دهد که هم ببازد و هم لهستان پیروز شود و هم اختلاف گل ۱۳ تایی جبران گردد: اتفاقی تقریباً غیرممکن.

گروه ۸ – اتریش در آستانه یک بازگشت تاریخی

اتریش ۱۸ امتیازی تنها باید از شکست برابر بوسنی دوری کند. بوسنی برای اولین حضورش نیاز به برد دارد. این گروه می‌تواند یکی از داستان‌های زیبای مقدماتی باشد.

گروه ۹ – نروژ؛ نزدیک‌ترین تیم تاریخ به صعود با اختلاف گل +۲۹

نروژ با ۲۱ امتیاز و اختلاف گل فوق‌العاده +۲۹ حتی با شکست هم صعود می‌کند مگر اینکه ایتالیا با اختلاف ۹ گل برنده شود: سناریویی که از نظر آماری تقریباً غیرقابل تحقق است.

گروه ۱۰ – بلژیک همچنان شانس اول

بلژیک با ۱۵ امتیاز و اختلاف گل +۱۵ فقط به یک پیروزی ساده برابر لیختن‌اشتاین نیاز دارد.

ولز و مقدونیه شانس‌هایی دارند، اما تنها با باخت یا لغزش بلژیک.

تصویر بزرگ‌تر: ۳۱ تیم حاضر، اروپا عقب‌تر از سایر قاره‌ها

تا این لحظه ۳۱ تیم صعود خود را قطعی کرده‌اند، اما از اروپا تنها ۴ تیم در لیست هستند: عجیب برای قاره‌ای که بیشترین مدعی را دارد.

قاره‌های دیگر مسیر خود را تقریباً بسته‌اند:

آسیا: ۸ تیم

آفریقا: ۹ تیم

آمریکای جنوبی: ۶ تیم

میزبانان: ۳ تیم

اقیانوسیه: نیوزیلند

اروپا طی روزهای آینده شاهد یکی از سنگین‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های خود خواهد بود؛ هفته‌ای که می‌تواند نام‌هایی مثل نروژ، اتریش، اسکاتلند و بوسنی را دوباره وارد نقشه فوتبال جهان کند.

انتهای پیام/