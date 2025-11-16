خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقره یلدا ولی‌نژاد در تکواندوی بازی‌های کشورهای اسلامی

نقره یلدا ولی‌نژاد در تکواندوی بازی‌های کشورهای اسلامی
کد خبر : 1715053
لینک کوتاه کپی شد.

یلدا ولی‌نژاد، نماینده وزن ۷۰+ کیلوگرم ایران، در دیدار نهایی تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی مغلوب اوزادا، نایب قهرمان جهان از ازبکستان شد و به مدال نقره دست یافت.

به گزارش ایلنا،   در ادامه رقابت‌های تکواندو در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، یلدا ولی‌نژاد پس از صعود به فینال در یک دیدار حساس مقابل اوزادا از ازبکستان قرار گرفت. در حالی که ولی‌نژاد در راند سوم و پایانی و با ۱۰ ثانیه مانده به پایان مسابقه ۵ بر ۴ پیش بود، ۴ امتیاز از دست داد و در نهایت مغلوب شد تا مدال نقره را کسب کند.

ولی‌نژاد در مسیر رسیدن به فینال، در دور نخست استراحت کرد و سپس برابر جنپر از ترکیه ۲ بر صفر به برتری رسید. در نیمه‌نهایی نیز او با نتیجه ۲ بر یک حریف نیجریه‌ای خود را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

با این نتیجه، تکواندوکاران ایران در روز دوم این رقابت‌ها موفق به کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک برنز شدند. علی‌اصغر علی‌مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم طلایی شد، امیررضا صادقیان در ۸۲+ و یلدا ولی‌نژاد در ۷۰+ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم مدال برنز گرفت.

در روز نخست مسابقات نیز ساینا کریمی به مدال طلا دست یافت و علی خوش‌روش و هستی محمدی صاحب مدال برنز شدند. این نتایج نشان‌دهنده عملکرد موفق و پرافتخار تکواندوکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ