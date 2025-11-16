نقره یلدا ولینژاد در تکواندوی بازیهای کشورهای اسلامی
یلدا ولینژاد، نماینده وزن ۷۰+ کیلوگرم ایران، در دیدار نهایی تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی مغلوب اوزادا، نایب قهرمان جهان از ازبکستان شد و به مدال نقره دست یافت.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای تکواندو در بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض، یلدا ولینژاد پس از صعود به فینال در یک دیدار حساس مقابل اوزادا از ازبکستان قرار گرفت. در حالی که ولینژاد در راند سوم و پایانی و با ۱۰ ثانیه مانده به پایان مسابقه ۵ بر ۴ پیش بود، ۴ امتیاز از دست داد و در نهایت مغلوب شد تا مدال نقره را کسب کند.
ولینژاد در مسیر رسیدن به فینال، در دور نخست استراحت کرد و سپس برابر جنپر از ترکیه ۲ بر صفر به برتری رسید. در نیمهنهایی نیز او با نتیجه ۲ بر یک حریف نیجریهای خود را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.
با این نتیجه، تکواندوکاران ایران در روز دوم این رقابتها موفق به کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک برنز شدند. علیاصغر علیمرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم طلایی شد، امیررضا صادقیان در ۸۲+ و یلدا ولینژاد در ۷۰+ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم مدال برنز گرفت.
در روز نخست مسابقات نیز ساینا کریمی به مدال طلا دست یافت و علی خوشروش و هستی محمدی صاحب مدال برنز شدند. این نتایج نشاندهنده عملکرد موفق و پرافتخار تکواندوکاران ایران در بازیهای کشورهای اسلامی است.