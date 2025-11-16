خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقره امیررضا صادقیان در روز دوم تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی

نقره امیررضا صادقیان در روز دوم تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی
کد خبر : 1715048
لینک کوتاه کپی شد.

امیررضا صادقیان، نماینده وزن ۸۲+ کیلوگرم ایران، در دیدار فینال تکواندو بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با شکست مقابل حریف مراکشی به مدال نقره رسید.

به گزارش ایلنا،   در ادامه مسابقات روز دوم تکواندو در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، امیررضا صادقیان در دیدار پایانی وزن ۸۲+ کیلوگرم مقابل هیثم رزحوثی از مراکش قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و مدال نقره گرفت.

صادقیان پیش از این در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر ویگیتان کلیش از ترکیه را شکست داد و سپس نماینده بورکینافاسو را با حساب ۲ بر یک از پیش رو برداشت. در مرحله نیمه‌نهایی نیز او در دیداری سخت برابر صالح الشراباتی، دارنده مدال نقره المپیک توکیو از اردن، با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

پیش از این، علی‌اصغر علی‌مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم به مدال طلا دست یافته و روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بود.

تکواندوکاران ایران در روز نخست مسابقات نیز موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز شده بودند و روز دوم نیز با کسب طلا، نقره و برنز عملکرد موفقی را ثبت کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ