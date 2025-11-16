به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات روز دوم تکواندو در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، امیررضا صادقیان در دیدار پایانی وزن ۸۲+ کیلوگرم مقابل هیثم رزحوثی از مراکش قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و مدال نقره گرفت.

صادقیان پیش از این در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر ویگیتان کلیش از ترکیه را شکست داد و سپس نماینده بورکینافاسو را با حساب ۲ بر یک از پیش رو برداشت. در مرحله نیمه‌نهایی نیز او در دیداری سخت برابر صالح الشراباتی، دارنده مدال نقره المپیک توکیو از اردن، با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

پیش از این، علی‌اصغر علی‌مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم به مدال طلا دست یافته و روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بود.

تکواندوکاران ایران در روز نخست مسابقات نیز موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز شده بودند و روز دوم نیز با کسب طلا، نقره و برنز عملکرد موفقی را ثبت کردند.

