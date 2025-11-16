نقره امیررضا صادقیان در روز دوم تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی
امیررضا صادقیان، نماینده وزن ۸۲+ کیلوگرم ایران، در دیدار فینال تکواندو بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با شکست مقابل حریف مراکشی به مدال نقره رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات روز دوم تکواندو در بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض، امیررضا صادقیان در دیدار پایانی وزن ۸۲+ کیلوگرم مقابل هیثم رزحوثی از مراکش قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و مدال نقره گرفت.
صادقیان پیش از این در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر ویگیتان کلیش از ترکیه را شکست داد و سپس نماینده بورکینافاسو را با حساب ۲ بر یک از پیش رو برداشت. در مرحله نیمهنهایی نیز او در دیداری سخت برابر صالح الشراباتی، دارنده مدال نقره المپیک توکیو از اردن، با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و جواز حضور در فینال را کسب کرد.
پیش از این، علیاصغر علیمرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم به مدال طلا دست یافته و روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بود.
تکواندوکاران ایران در روز نخست مسابقات نیز موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز شده بودند و روز دوم نیز با کسب طلا، نقره و برنز عملکرد موفقی را ثبت کردند.