چهار طلای ایران در ووشوی بازی‌های کشورهای اسلامی
تیم ووشوی ایران در ادامه مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض موفق شد چهار مدال طلا و یک نقره کسب کند و جایگاه خود را در جدول مدال‌ها تثبیت کند.

به گزارش ایلنا، در رقابت‌های ووشوی بازی‌های کشورهای اسلامی، نمایندگان ایران عملکرد درخشانی داشتند و با کسب چهار مدال طلا و یک نقره، روز موفقی را پشت سر گذاشتند.

سارا شفیعی در وزن ۵۶- کیلوگرم پس از پیروزی بر نمایندگان قرقیزستان و ترکیه، راهی فینال شد و در دیدار نهایی با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی مقابل شهد عبدالسدک از مصر به برتری رسید و مدال طلا گرفت.

سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم نیز پس از غلبه بر دریدی ایا از تونس با امتیاز عالی در راند نخست، به فینال رسید و در دیدار نهایی با نتیجه ۲ بر صفر حبیبا ابومار از مصر را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

امیرحسین همتی در وزن ۶۰- کیلوگرم پس از شکست رقبای خود از ترکیه، سودان و قرقیزستان، در فینال نیز ۲ بر صفر یوسف حمودا از مصر را مغلوب کرد و به مدال طلای دیگر ایران افزود.

عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم نیز پس از غلبه بر نمایندگان مصر، پاکستان و افغانستان، در فینال حریف قرقیزستانی خود را ۲ بر صفر شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۸۵- کیلوگرم، فربد طالشی پس از پیروزی بر رقبای قزاقستان، آذربایجان و تونس، به فینال رسید اما مقابل نماینده مصر ناک اوت شد و مدال نقره گرفت.

این عملکرد درخشان تیم ووشوی ایران نشان‌دهنده تسلط و توان بالای ورزشکاران کشورمان در سطح بازی‌های کشورهای اسلامی است.

