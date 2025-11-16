خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی علی‌مرادیان در رقابت‌های تکواندوی کشورهای اسلامی

قهرمانی علی‌مرادیان در رقابت‌های تکواندوی کشورهای اسلامی
کد خبر : 1715026
لینک کوتاه کپی شد.

علی‌اصغر علی‌مرادیان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ایران، با پیروزی برابر محسن رضایی از افغانستان در دیدار نهایی، مدال طلای تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های تکواندو در بازی‌های کشورهای اسلامی امروز در ریاض پیگیری شد و علی‌اصغر علی‌مرادیان موفق شد با درخشش در وزن ۶۰- کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یابد. او در مسابقه پایانی مقابل محسن رضایی از افغانستان قرار گرفت و در یک مبارزه نزدیک با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد تا جایگاه نخست را کسب کند.

مرادیان مسیر موفقی را تا رسیدن به فینال پشت سر گذاشت. او در نخستین مبارزه برابر کاسیمیر بتل از چاد با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و سپس در مرحله بعد عیسی دیاکیته از ساحل عاج را با همین نتیجه شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی نیز مقابل محمد سیلیم از مصر عملکردی مقتدرانه داشت و با پیروزی ۲ بر صفر جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

در ادامه رقابت‌ها، امیررضا صادقیان در وزن ۸۲+ کیلوگرم و یلدا ولی‌نژاد در وزن ۷۰+ کیلوگرم برای کسب مدال طلا روی شیاپ‌چانگ خواهند رفت.

پیش از این نیز روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم با غلبه بر حریف ازبکستانی صاحب مدال برنز شده بود تا جمع مدال‌های ایران در روز دوم این مسابقات افزایش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ