قهرمانی علیمرادیان در رقابتهای تکواندوی کشورهای اسلامی
علیاصغر علیمرادیان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ایران، با پیروزی برابر محسن رضایی از افغانستان در دیدار نهایی، مدال طلای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای تکواندو در بازیهای کشورهای اسلامی امروز در ریاض پیگیری شد و علیاصغر علیمرادیان موفق شد با درخشش در وزن ۶۰- کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یابد. او در مسابقه پایانی مقابل محسن رضایی از افغانستان قرار گرفت و در یک مبارزه نزدیک با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد تا جایگاه نخست را کسب کند.
مرادیان مسیر موفقی را تا رسیدن به فینال پشت سر گذاشت. او در نخستین مبارزه برابر کاسیمیر بتل از چاد با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و سپس در مرحله بعد عیسی دیاکیته از ساحل عاج را با همین نتیجه شکست داد و راهی نیمهنهایی شد. نماینده کشورمان در مرحله نیمهنهایی نیز مقابل محمد سیلیم از مصر عملکردی مقتدرانه داشت و با پیروزی ۲ بر صفر جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.
در ادامه رقابتها، امیررضا صادقیان در وزن ۸۲+ کیلوگرم و یلدا ولینژاد در وزن ۷۰+ کیلوگرم برای کسب مدال طلا روی شیاپچانگ خواهند رفت.
پیش از این نیز روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم با غلبه بر حریف ازبکستانی صاحب مدال برنز شده بود تا جمع مدالهای ایران در روز دوم این مسابقات افزایش یابد.