به گزارش ایلنا، رقابت‌های تکواندو در بازی‌های کشورهای اسلامی امروز در ریاض پیگیری شد و علی‌اصغر علی‌مرادیان موفق شد با درخشش در وزن ۶۰- کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یابد. او در مسابقه پایانی مقابل محسن رضایی از افغانستان قرار گرفت و در یک مبارزه نزدیک با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد تا جایگاه نخست را کسب کند.

مرادیان مسیر موفقی را تا رسیدن به فینال پشت سر گذاشت. او در نخستین مبارزه برابر کاسیمیر بتل از چاد با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و سپس در مرحله بعد عیسی دیاکیته از ساحل عاج را با همین نتیجه شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی نیز مقابل محمد سیلیم از مصر عملکردی مقتدرانه داشت و با پیروزی ۲ بر صفر جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

در ادامه رقابت‌ها، امیررضا صادقیان در وزن ۸۲+ کیلوگرم و یلدا ولی‌نژاد در وزن ۷۰+ کیلوگرم برای کسب مدال طلا روی شیاپ‌چانگ خواهند رفت.

پیش از این نیز روژان گودرزی در وزن ۵۱- کیلوگرم با غلبه بر حریف ازبکستانی صاحب مدال برنز شده بود تا جمع مدال‌های ایران در روز دوم این مسابقات افزایش یابد.

