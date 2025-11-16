پرتغال ۹ - ۱ ارمنستان؛ صعود مستقیم به جام جهانی بدون رونالدو

به گزارش ایلنا، دیدار امروز پرتغال و ارمنستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اروپا با نمایشی کاملاً برتر از سوی شاگردان مارتینز همراه بود. دیداری که در نهایت با پیروزی ۹ بر ۱ پرتغال خاتمه یافت و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت گروه داشت.

در این مسابقه، رناتو ویگا در دقیقه ۷ اولین گل پرتغال را به ثمر رساند. پس از آن گونچالو راموس در دقیقه ۲۸، ژائو نوس در دقایق ۳۰، ۴۱ و ۸۱ و برونو فرناندز در دقایق ۴۸، ۵۲ و ۷۲ گلزنی کردند. فرانسیسکو کونسیسائو نیز در دقیقه ۹۲ آخرین گل این مسابقه را ثبت کرد. تک گل ارمنستان را اسپرتسیان در دقیقه ۱۸ وارد دروازه میزبان کرد.

پرتغال که در دیدار قبلی برابر ایرلند شکست خورده بود، در این مسابقه با تمرکز کامل وارد میدان شد تا مبادا کار به اما و اگر و مرحله پلی‌آف کشیده شود. در صورت پیروزی ارمنستان، پرتغال شانس صعود مستقیم را از دست می‌داد، اما پیروزی پرگل خانگی این نگرانی‌ها را برطرف کرد. پرتغال در بازی رفت نیز با نتیجه ۵ بر صفر بر ارمنستان غلبه کرده بود.

یکی از نکات مهم این دیدار غیبت کریستیانو رونالدو بود. او به دلیل دریافت کارت قرمز مستقیم در بازی برابر ایرلند محروم شد و حتی در ورزشگاه نیز حضور نداشت. طبق مقررات، این محرومیت ممکن است او را از حضور در نخستین مسابقه پرتغال در جام جهانی نیز دور نگه دارد.

با این نتیجه، پرتغال صدرنشینی خود را تثبیت کرد و جشن صعود به مرحله نهایی جام جهانی را در خانه برپا کرد.

انتهای پیام/