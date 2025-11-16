خبرگزاری کار ایران
برنز روژان گودرزی در روز دوم تکواندوی بازی‌های کشورهای اسلامی

روژان گودرزی، نماینده وزن ۵۱- کیلوگرم ایران، در دیدار رده‌بندی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با غلبه بر حریف ازبکستانی به مدال برنز رسید.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های روز دوم تکواندو در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز در ریاض پیگیری شد و روژان گودرزی موفق شد نخستین مدال روز را برای کاروان تکواندوی ایران کسب کند. گودرزی در مصاف رده‌بندی مقابل خاسانووا از ازبکستان قرار گرفت و با پیروزی در دو راند متوالی، نتایج ۲ بر صفر و ۸ بر یک، جایگاه سوم این وزن را از آن خود کرد.

نماینده جوان کشورمان پیش از این در دور نخست برابر نایلیا شایلوبکوا از قرقیزستان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافته بود، اما در مبارزه دوم مقابل الیف آکگول، دارنده مدال نقره جهان، با حساب ۲ بر ۱ شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

در ادامه رقابت‌ها، از ساعت ۲۰ امشب به وقت ایران، سه نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به میدان خواهند رفت؛ علی‌اصغر علی‌مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم، امیررضا صادقیان در ۸۲+ و یلدا ولی‌نژاد در وزن ۷۰+ کیلوگرم برابر رقبای خود قرار می‌گیرند.

در روز نخست این مسابقات نیز ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم مدال طلا را کسب کرد و علی خوش‌روش در ۷۴- و هستی محمدی در وزن ۵۷- کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

