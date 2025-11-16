ادای احترام مرتضی شریفی به صابر کاظمی در لیگ والیبال ترکیه
مرتضی شریفی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران و بازیکن گنچلیکاسپور، در دیدار هفته سوم لیگ ترکیه با پیراهنی که نام صابر کاظمی روی آن چاپ شده بود، یاد این والیبالیست فقید را زنده نگه داشت.
به گزارش ایلنا، در جریان هفته سوم رقابتهای لیگ والیبال ترکیه، مرتضی شریفی که این فصل برای تیم گنچلیکاسپور بازی میکند، با اقدامی نمادین مورد توجه قرار گرفت. او در دیدار برابر گازیانتپ گنکلیک پیراهنی بر تن داشت که نام صابر کاظمی روی آن نقش بسته بود. اقدامی که بهعنوان ادای احترام به مهاجم سابق تیم ملی ایران انجام شد.
صابر کاظمی، بازیکن مطرح والیبال کشورمان، چندی پیش در قطر به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد و پس از تأیید مرگ مغزی، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ درگذشت. خبر درگذشت او جامعه والیبال ایران را در شوک فرو برد و موجی از همدردی و واکنشهای احساسی در میان ورزشکاران به همراه داشت.