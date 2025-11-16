ایتالیا با نیاز به برد پرگل برابر نروژ در آستانه پلیآف جام جهانی
تیم ملی ایتالیا امشب در ورزشگاه سنسیرو و در حضور حدود ۷۰ هزار تماشاگر به مصاف نروژ میرود.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس ایتالیا و نروژ امشب در سنسیرو برگزار میشود و شرایط جدول باعث شده شاگردان گتوزو تنها با پیروزی پرگلی به عدد ۹ گل بتوانند بدون عبور از پلیآف سهمیه جام جهانی را قطعی کنند. با این وجود، ارزیابیها نشان میدهد صعود مستقیم بسیار دور از دسترس است و آتزوری احتمالاً مسیر سختتری را پیشرو خواهد داشت.
گتوزو پیش از این مسابقه در نشست خبری به دشواری تقابل با نروژ اشاره کرد و گفت تیمش مقابل رقیبی منسجم و قدرتمند قرار خواهد گرفت. او درباره حریف افزود: نروژ تیمی سختجان و منظم است و با شدتی بالا بازی میکند. در خط حمله چند مهره موثر دارد؛ حتی بدون اودگارد هم بازیکنانی مثل بوب، نوسا، سورلوت و هالند میتوانند هر لحظه خطرساز شوند. ما باید کمترین اشتباه را مرتکب شویم و فضاهای محدودی به آنها بدهیم.
سرمربی ایتالیا همچنین از استقبال گسترده هواداران در سنسیرو ابراز رضایت کرد و حضور حدود ۷۰ هزار تماشاگر را نشانهای از حمایت عمومی دانست. او توضیح داد: این میزان استقبال نشان میدهد مردم عملکرد ما را دنبال میکنند و به ما اعتماد دارند. بازی اخیر مقابل مولداوی را نزدیک به ۵.۸ میلیون نفر تماشا کردند. طبیعی است که نتوانیم مورد پسند همه باشیم، اما انرژی هواداران برای ما بسیار ارزشمند است. هر بار به استادیوم میآیم مردم درباره تیم و بازیکنان سوال میکنند؛ ما به این همراهی نیاز داریم، چون میدانیم برای چه هدفی میجنگیم.
گتوزو در بخش دیگری از صحبتهایش درباره بازگشت به سنسیرو و تجربه مربیگری در ورزشگاهی که سالها بهعنوان بازیکن در آن حضور داشت، گفت: خوشحالم اما این موضوع تأثیر احساسی بسیار زیادی روی من ندارد. شاید برگشتن به میلانلو، جایی که سالها در آن فعالیت میکردم، برایم خاطرهبرانگیزتر بود. سالهای زیادی اینجا گذراندم، شبهایی با آرامش و شبهایی همراه با فشار و ناامیدی. اما اکنون باید ذهنمان را فقط روی بازی با نروژ متمرکز کنیم.