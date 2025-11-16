نتایج متفاوت تکواندوکاران ایران در ادامه رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی
در جریان مسابقات تکواندو کشورهای اسلامی، روژان گودرزی با شکست مقابل رقیب نامدار ترکیهای از مسیر اصلی رقابتها کنار رفت و امیررضا صادقیان با کسب پیروزی مقابل حریف اردنی راهی دیدار نهایی شد.
به گزارش ایلنا، مرحلههای بعدی رقابتهای تکواندو در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز برای نمایندگان ایران با دو نتیجه متفاوت همراه بود. در بخش بانوان، روژان گودرزی، تکواندوکار ۱۷ ساله کشورمان در وزن ۵۱- کیلوگرم، مقابل الیف سوده آکگول، دارنده مدال نقره جهان در ووشی ۲۰۲۵ قرار گرفت. گودرزی در این دیدار با نتیجه دو بر صفر در راندشماری مغلوب شد و برای کسب فرصت حضور در جدول ردهبندی باید منتظر صعود حریف ترکیهای خود به فینال بماند.
در رقابتهای مردان و در وزن ۸۲- کیلوگرم، امیررضا صادقیان رودرروی صالح الشراباتی، نایبقهرمان المپیک توکیو، قرار گرفت. این مسابقه با جدیت و نزدیکی زیادی دنبال شد و در نهایت صادقیان با پیروزی دو بر یک توانست جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.