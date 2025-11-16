پرسپولیس کاپیتان جدید خود را معرفی کرد!

به گزارش ایلنا، میلاد سرلک در دیدار تدارکاتی عصر دیروز مقابل گل‌گهر، یک نیمه را با بازوبند کاپیتانی پرسپولیس پشت سر گذاشت؛ اتفاقی کم‌سابقه برای هافبکی که حالا در جمع باتجربه‌ترین مهره‌های این تیم قرار دارد.

سرلک که ششمین فصل حضورش در پرسپولیس را تجربه می‌کند و تنها یک فصل به‌دلیل انجام خدمت سربازی از جمع سرخ‌ها جدا شد، اکنون با نزدیک به ۱۵۰ بازی رسمی یکی از چهره‌های باتجربه محسوب می‌شود. او طی این سال‌ها در نقش‌های مختلف میانی برای پرسپولیس بازی کرده اما کمتر پیش آمده بود که حتی در بازی‌های دوستانه بازوبند را بر بازو ببندد.

در بازی روز گذشته، با وجود حضور چهره‌هایی مانند سروش رفیعی و امید عالیشاه، کاپیتان‌های اصلی سرخپوشان تصمیم گرفتند بازوبند را به بازیکنان دیگر سپرده شود و سرلک نیز برای دقایقی کاپیتانی را تجربه کرد؛ دقایقی که برای شماره ۱۰ سرخ‌ها معنای ویژه‌ای داشت.

هافبک پرسپولیس که طی هفته گذشته نیز پس از ورود از روی نیمکت برابر استقلال خوزستان نمایش بسیار خوبی ارائه داده بود، حالا با اعتماد بیشتری از سوی اوسمار ویه‌را مواجه شده و نقش پررنگ‌تری در تمرینات تیم باتوجه به مصدومیت باکیچ پیدا کرده است.

روز گذشته علاوه‌بر سرلک، فرشاد احمدزاده نیز بازوبند کاپیتانی را در اختیار گرفت تا این بازی دوستانه فرصتی برای در اختیار داشتن بازوبند توسط دیگر بازیکنان باتجربه پرسپولیس باشد.

