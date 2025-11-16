خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرسپولیس کاپیتان جدید خود را معرفی کرد!

پرسپولیس کاپیتان جدید خود را معرفی کرد!
کد خبر : 1714962
لینک کوتاه کپی شد.

میلاد سرلک در بازی دوستانه پرسپولیس بازوبند کاپیتانی را در اختیار داشت.

به گزارش ایلنا، میلاد سرلک در دیدار تدارکاتی عصر دیروز مقابل گل‌گهر، یک نیمه را با بازوبند کاپیتانی پرسپولیس پشت سر گذاشت؛ اتفاقی کم‌سابقه برای هافبکی که حالا در جمع باتجربه‌ترین مهره‌های این تیم قرار دارد.

سرلک که ششمین فصل حضورش در پرسپولیس را تجربه می‌کند و تنها یک فصل به‌دلیل انجام خدمت سربازی از جمع سرخ‌ها جدا شد، اکنون با نزدیک به ۱۵۰ بازی رسمی یکی از چهره‌های باتجربه محسوب می‌شود. او طی این سال‌ها در نقش‌های مختلف میانی برای پرسپولیس بازی کرده اما کمتر پیش آمده بود که حتی در بازی‌های دوستانه بازوبند را بر بازو ببندد.

در بازی روز گذشته، با وجود حضور چهره‌هایی مانند سروش رفیعی و امید عالیشاه، کاپیتان‌های اصلی سرخپوشان تصمیم گرفتند بازوبند را به بازیکنان دیگر سپرده شود و سرلک نیز برای دقایقی کاپیتانی را تجربه کرد؛ دقایقی که برای شماره ۱۰ سرخ‌ها معنای ویژه‌ای داشت.

هافبک پرسپولیس که طی هفته گذشته نیز پس از ورود از روی نیمکت برابر استقلال خوزستان نمایش بسیار خوبی ارائه داده بود، حالا با اعتماد بیشتری از سوی اوسمار ویه‌را مواجه شده و نقش پررنگ‌تری در تمرینات تیم باتوجه به مصدومیت باکیچ پیدا کرده است.

روز گذشته علاوه‌بر سرلک، فرشاد احمدزاده نیز بازوبند کاپیتانی را در اختیار گرفت تا این بازی دوستانه فرصتی برای در اختیار داشتن بازوبند توسط دیگر بازیکنان باتجربه پرسپولیس باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ