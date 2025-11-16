به گزارش ایلنا، یاسین سلمانی که در یک سال گذشته زیرنظر چند مربی مختلف اغلب نیمکت‌نشین بود و حتی در مقاطعی به سکونشینی مطلق رسیده بود، حالا دوباره فرصت دیده شدن پیدا کرده است. اوسمار در دو بازی اخیر هم مقابل استقلال خوزستان و هم در مسابقه دوستانه برابر گل‌گهر به شکل هدفمند به او میدان داد. اتفاقی که می‌تواند نقطه شروع بازگشت این هافبک تکنیکی باشد.

در بازی رسمی برابر استقلال خوزستان، سرمربی برزیلی در دقایق پایانی یاسین را به میدان فرستاد تا نشانه‌ای از اعتماد و برنامه‌ریزی برای آینده این بازیکن باشد. روز گذشته نیز در دیدار تدارکاتی مقابل گل‌گهر، بار دیگر او را وارد زمین کرد تا روند بازی‌دادن تدریجی ادامه پیدا کند.

این در حالی است که یاسین سلمانی پیش از مصدومیت رباط صلیبی در سپاهان و سپس شروع حضورش در پرسپولیس، یکی از بااستعدادترین هافبک‌های فوتبال ایران بود؛ بازیکنی که تکنیک، دید بازی و قدرت حمل توپ او را به گزینه‌ای جدی برای تبدیل شدن به ستاره لیگ تبدیل کرده بود.

حالا به‌نظر می‌رسد اوسمار قصد دارد یاسین را که در کار با گاریدو، کارتال و هاشمیان موفق نبود، به همان مسیر بازگرداند. پرسپولیس در خط میانی ترافیک بالا و رقابت جدی دارد، اما انگیزه یاسین کم نیست و سرمربی تیم هم نشان داده به پتانسیل این بازیکن جوان ایمان دارد.

اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید خیلی زود دوباره شاهد نسخه آماده و تاثیرگذار یاسین سلمانی در ترکیب سرخ‌ها باشیم. بازیکنی که حالا یک‌بار دیگر فرصت دارد از سرنوشت تکراری نیمکت‌نشینی فرار کند و ثابت کند چرا زمانی لقب پدیده سپاهان را یدک می‌کشید.

انتهای پیام/