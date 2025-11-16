خبرگزاری کار ایران
کری سنگین کنعانی برای اورونوف پیش از تقابل ایران-ازبکستان

کد خبر : 1714956
حسین کنعانی خود را آماده تقابل با اورونوف در بازی ازبکستان می‌کند.

به گزارش ایلنا، اورونوف ویدیوی گل زیبای خود به مصر را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد که با واکنش حسین کنعانی‌زادگان، رفیق نزدیکش در پرسپولیس و مدافع تیم ملی ایران همراه شد.

کنعانی در کامنتی که رنگ و بوی کری خوانی داشت نوشت:«اینجا فرق داره داداش»

با پیروزی ایران برابر کیپ‌ورد و صعود ازبکستان با گذر از مصر، حالا این دو کشور باید دوباره روز سه‌شنبه برای قهرمانی روبه‌روی هم بایستند؛ دیداری که در صورت رفع مصدومیت اورونوف، او را احتمالا مقابل کنعانی، دوست صمیمی‌اش قرار خواهد داد.

اورونوف در بازی برابر مصر اوایل نیمه دوم دچار مصدومیت شد و زمین را ترک کرد. فابیو کاناوارو پس از مسابقه اعلام کرد وضعیت او هنوز مشخص نیست و باید بررسی دقیق‌تری انجام شود. با این حال امید زیادی وجود دارد که ستاره پرسپولیس به فینال برسد.

رفاقت نزدیک اورونوف و کنعانی‌زادگان در پرسپولیس و کری‌خوانی کنعانی برای او در چارچوب رقابت‌های تیم ملی بارها خبرساز شده و این بار نیز واکنش مدافع تیم ملی به گل زیبای هم‌تیمی‌اش توجهات را در اینستاگرام به خود جلب کرد.

