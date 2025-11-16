خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیکن خارجی مصدوم استقلال به تهران برمی‌گردد

بازیکن خارجی مصدوم استقلال به تهران برمی‌گردد
کد خبر : 1714955
لینک کوتاه کپی شد.

موسی جنپو که همچنان مصدوم است، قرار است که امروز وارد تهران شود.

به گزارش ایلنا، موسی جنپو، وینگر اهل مالی استقلال، همچنان در شرایطی نامشخص به سر می‌برد؛ بازیکنی که پس از جذبش هیچ‌گاه نتوانست انتظارات را برآورده کند و حالا زمزمه‌های جدایی او در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل بیش از گذشته شنیده می‌شود. 

جنپو که در آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی با الوحدات دچار مصدومیت شد، دیدارهای اخیر تیم را از دست داده و برخلاف برنامه قبلی روز شنبه به تهران بازنگشت و بازگشت او با تأخیر مواجه شد.

طبق هماهنگی‌های جدید، او قرار است امروز بعد از ظهر از دبی راهی تهران شود، سفری که باعث می‌شود تمرین امروز تیم را هم از دست بدهد. این در حالی است که استقلال از چهارشنبه گذشته تمرینات آماده‌سازی برای دیدار جام حذفی مقابل پادیاب خلخال را آغاز کرده و جنپو در تمام این روزها غایب بوده است.

گفته می‌شود این بازیکن دوران مصدومیت را در امارات زیر نظر فیزیوتراپیست سپری کرده، اما عملکرد نه‌چندان قانع‌کننده‌اش از ابتدای فصل و غیبت‌های متعددش، باعث شده تا آینده او در استقلال در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. با ادامه این روند، دور از ذهن نیست که باشگاه در نیم‌فصل تصمیم تازه‌ای درباره وضعیت او بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ