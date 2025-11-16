بازیکن خارجی مصدوم استقلال به تهران برمیگردد
موسی جنپو که همچنان مصدوم است، قرار است که امروز وارد تهران شود.
به گزارش ایلنا، موسی جنپو، وینگر اهل مالی استقلال، همچنان در شرایطی نامشخص به سر میبرد؛ بازیکنی که پس از جذبش هیچگاه نتوانست انتظارات را برآورده کند و حالا زمزمههای جدایی او در نقلوانتقالات نیمفصل بیش از گذشته شنیده میشود.
جنپو که در آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی با الوحدات دچار مصدومیت شد، دیدارهای اخیر تیم را از دست داده و برخلاف برنامه قبلی روز شنبه به تهران بازنگشت و بازگشت او با تأخیر مواجه شد.
طبق هماهنگیهای جدید، او قرار است امروز بعد از ظهر از دبی راهی تهران شود، سفری که باعث میشود تمرین امروز تیم را هم از دست بدهد. این در حالی است که استقلال از چهارشنبه گذشته تمرینات آمادهسازی برای دیدار جام حذفی مقابل پادیاب خلخال را آغاز کرده و جنپو در تمام این روزها غایب بوده است.
گفته میشود این بازیکن دوران مصدومیت را در امارات زیر نظر فیزیوتراپیست سپری کرده، اما عملکرد نهچندان قانعکنندهاش از ابتدای فصل و غیبتهای متعددش، باعث شده تا آینده او در استقلال در هالهای از ابهام قرار بگیرد. با ادامه این روند، دور از ذهن نیست که باشگاه در نیمفصل تصمیم تازهای درباره وضعیت او بگیرد.