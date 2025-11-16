پیروزی تیم هندبال ایران مقابل مالدیو

به گزارش ایلنا، ملی پوشان هندبال ایران از ساعت ١٢ امروز (یکشنبه به وقت ریاض- ١٢:٣٠ به وقت کشورمان) به مصاف مالدیو رفتند و ۵٧-١۴ به برتری رسیدند.

نیمه اول این مسابقه ٢۴-۵ به سود ایران خاتمه یافت.

تیم کشورمان که در مسابقه نخست خود برابر قطر شکست خورده بود روز سه شنبه مقابل امارات صف آرایی خواهد کرد.

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری 16 بازیکن تیم ملی در این بازی‌ها هستند و رافائل کاستیو هدایت این تیم را برعهده دارد.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ١۶ آبان در شهر ریاض عربستان آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه خواهد داشت.

