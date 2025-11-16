ابراهیما کوناته:
امباپه هر دو ساعت یک بار برای پیوستن به رئال با من تماس میگیرد
ابراهیما کوناته، مدافع فرانسوی لیورپول، قراردادش در آنفیلد به پایان خود نزدیک میشود و فاش کرد که کیلیان امباپه، هموطن و ستاره رئال مادرید، برای متقاعد کردن وی به منظور پیوستن به جمع «لوس بلانکوس»، تماسهای مکرری برقرار میکند.
به گزارش ایلنا، گمانهزنیها درباره آینده ابراهیما کوناته، مدافع میانی لیورپول، در آستانه پنجره نقل و انتقالات ژانویه افزایش یافته است. این بازیکن ۲۶ ساله که از زمان انتقال از لایپزیش آلمان در سال ۲۰۲۱، به یکی از مهرههای کلیدی ترکیب اصلی لیورپول تبدیل شده و با ویرژیل فن دایک، زوج مستحکمی در قلب دفاع قرمزها تشکیل داده است، اکنون وارد سال پایانی قرارداد خود شده است.
کوناته تاکنون ۱۴۷ بازی برای این غول لیگ برتری انجام داده و شش گل به ثمر رسانده است، با این حال، مشخص نیست که آیا او حاضر به امضای قرارداد جدیدی در آنفیلد خواهد بود یا خیر. لیورپول مصمم است تا پیش از اینکه وضعیت او به سرنوشت ترنت الکساندر-آرنولد (که بهصورت آزاد راهی مادرید شد) دچار شود، پیشنهاد تمدید قرارداد را ارائه دهد.
رقابت بایرن با رئال مادرید
طبق گزارش نشریه بیلد آلمان در هفته گذشته، باشگاه بایرن مونیخ بهطور محتاطانه، به دنبال رقابت با رئال مادرید، دیگر مدعی بزرگ لالیگا، برای جذب کوناته است. این مدافع فرانسوی از اول ژانویه (دیماه) مجاز خواهد بود تا برای فصل آینده، با هر باشگاهی در خارج از انگلیس مذاکرات پیش قرارداد را آغاز کند. گفتنی است، لوس بلانکوس (رئال مادرید) از مدتها پیش خواهان جذب این مدافع بودهاند.
کوناته اخیراً با حضور در برنامه تلهفوت فرانسه، پرده از تلاشهای کیلیان امباپه، کاپیتان و همتیمیاش در تیم ملی فرانسه، برای انتقال به اسپانیا برداشت:«او [امباپه] هر دو ساعت یک بار به من زنگ میزند تا با رئال مادرید قرارداد ببندم.»
باشگاه رئال مادرید برای جذب کوناته عجلهای ندارد، زیرا لیورپول تنها چند هفته فرصت دارد تا بازیکن را برای امضای قرارداد جدید متقاعد کند. در غیر این صورت، مادرید مایل است کوناته پیشنهاد جدید لیورپول را رد کرده و تابستان آینده بهصورت آزاد به آنها ملحق شود.