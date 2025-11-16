از کیش تا احمد آباد؛ رویای یوز نوجوان ایرانی در راه است

به گزارش ایلنا، در جزیره کیش، جایی که نسیم دریا با بوی امید در هم می‌آمیزد، تیم ملی نوجوانان ایران آخرین اردوی خود پیش از نخستین چالش آسیایی را پشت سر می‌گذارد. از ۲۳ آبان، یوزهای جوان پا به این جزیره گذاشته‌اند؛ نه برای تفریح، بلکه برای یک مأموریت: برافراشتن پرچم ایران در احمدآباد هند.

این همان تیمی است که تنها چند هفته پیش، قهرمان کافا یعنی قرقیزستان را در خانه خودش در ۲ بازی با نتایج قاطع ۴ بر صفر در هم کوبید. اما حالا، داستان تازه‌ای آغاز شده است.

در کمتر از دو روز، یک جلسه تمرین پرفشار و یک بازی درون تیمی پشت سر گذاشته شده؛ و آنچه در زمین بیش از همه می‌درخشد، فقط استعداد نیست انگیزه است، عطش است، ایمان است و تعهد.

کادر فنی به رهبری ارمغان احمدی خوب می‌داند که این فقط یک اردوی تمرینی نیست. اینجا آخرین ایستگاه پیش از نبرد است. پس در کنار تمرینات فنی و تاکتیکی، فضای تیم با برنامه‌هایی ویژه، پر از روحیه، اتحاد و تمرکز شده؛ گویی بازیکنان هر لحظه بیشتر بوی رقابت‌های پیش رو را حس می‌کنند.

انتخاب کیش هم اتفاقی نیست. این جزیره با آب‌وهوای مشابه احمدآباد، تنها یک اردوی تمرینی نیست یک شبیه‌سازی واقعی از میدان جنگ اصلی است.

هیات فوتبال کیش هم همه چیز را فراهم کرده؛ از زمین باکیفیت گرفته تا تمام امکانات لازم برای آماده‌سازی یوزهای نوجوان. هیچ چیز نباید جلوی پیشرفت آنها را بگیرد.

اکنون فقط ۶ روز تا آغاز مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا باقی مانده. گروه D با حضور چین تایپه، لبنان، فلسطین و میزبان هند منتظر ماست. هیچ تیمی آسان نیست. اما این را همه می‌دانند: وقتی اراده ایرانی با غیرت نوجوانان این سرزمین یکی شود، هیچ کوهی بلند نیست، هیچ حریفی دور از دسترس نیست.

این فقط شروع است. گام اول برای رسیدن به آینده‌ای پر از افتخار.

انتهای پیام/