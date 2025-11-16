خبرگزاری کار ایران
هری کین: رقابت من و هالند برای توپ طلا جدی است
هری کین با اشاره به رقابت فشرده‌اش با ارلینگ هالند برای توپ طلا، تأکید کرد تنها با قهرمانی در جام‌های بزرگ می‌توان به این جایزه رسید.

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل صربستان، با هفت برد از هفت بازی در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، در شرایطی ایده‌آل به استقبال دیدار پایانی خود برابر آلبانی می‌رود. کین که تاکنون ۷۶ گل ملی ثبت کرده، تنها یک گل تا رسیدن به رکورد ۷۷ گله پله فاصله دارد و در صورت گلزنی در بازی یکشنبه شب، می‌تواند با اسطوره برزیلی برابر شود.

در دیدار رفت برابر آلبانی در ماه مارس، کین نیز یکی از گل‌های انگلیس را در پیروزی ۲ بر صفر به ثمر رسانده بود و حالا با توجه به نبود مهاجم نوک تخصصی دیگر در فهرست توخل، شانس ویژه‌ای برای گلزنی دارد.

کاپیتان انگلیس درباره نزدیکی به رکورد پله گفت:«این‌که نامم در کنار پله قرار بگیرد خودش همه چیز را می‌گوید. وقتی در دل ماجرا هستی، واقعاً سخت است اندازه کارهایی را که انجام داده‌ای بفهمی. فقط می‌خواهی جلو بروی و هدف بعدی را بزنی. اگر فردا گل بزنم و با پله برابر شوم، نشان می‌دهد چه مسیری در دوران فوتبالم طی کرده‌ام.»

کین که در بایرن‌مونیخ فصل درخشانی را پشت سر می‌گذارد، هرچند تأکید کرد که تنها آمار گل نمی‌تواند توپ طلا را برایش به ارمغان بیاورد.

او گفت:«می‌توانم این فصل ۱۰۰ گل بزنم، اما اگر قهرمان لیگ قهرمانان یا جام جهانی نشوم، احتمالاً توپ طلا هم نمی‌برم. برای هالند هم همین است. برای هر بازیکنی همین است. باید جام‌های بزرگ را ببری.»

سال گذشته عثمان دمبله صعودکننده به سکوی توپ طلا شد و در مسیر قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن نقش اصلی را ایفا کرد؛ لامین یامال پس از او قرار گرفت.

کین در ادامه افزود:«با توجه به شرایط تیم، هم بایرن و هم انگلیس جزو مدعیان هستند. اگر فصل خوب پیش برود، قطعاً در جمع نامزدهای توپ طلا خواهم بود.»

