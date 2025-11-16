آنچلوتی خطاب به چلسی: خیلی خوش شانس هستید که استوائو را دارید
کارلو آنچلوتی پس از درخشش استوائو ویلیان مقابل سنگال، از استعداد فوقالعاده این پدیده ۱۷ ساله تمجید کرد و گفت چلسی باید خود را خوششانس بداند که چنین بازیکنی در اختیار دارد.
به گزارش ایلنا، در جریان پیروزی ۲ بر صفر برزیل مقابل سنگال در دیداری دوستانه که شنبه شب در ورزشگاه امارات برگزار شد، استوائو ویلیان و کاسمیرو گلهای سلسائو را به ثمر رساندند و نخستین شکست دو سال اخیر سنگال را رقم زدند. ماتیوس کنیای منچستریونایتد نیز دوبار تیر دروازه حریف را لرزاند تا برزیل در ادامه روند موفقیتآمیز خود با کارلو آنچلوتی، چهارمین پیروزی از شش بازی اخیرش را جشن بگیرد.
در این مسابقه که با چند مصدومیت جدی نیز همراه بود استوائو بار دیگر با نمایش چشمگیرش نگاهها را به خود جلب کرد.
آنچلوتی پس از مسابقه درباره ستاره نوظهور چلسی گفت:«استوائو استعداد شگفتانگیزی دارد. این سطح از بازی در این سن واقعاً شگفتانگیز است. تمامکننده خوبی است، جادو در پایش دارد و سختکوش است. میتوانم بگویم با وجود استوائو، آینده برزیل تضمین شده است.»
مربی ایتالیایی افزود:«او بازیکنی بسیار بااستعداد است؛ در هر مسابقه چه در تیم ملی و چه در چلسی، تواناییاش را نشان میدهد. حتی اگر پنج دقیقه بازی کند، باز هم کیفیتش مشخص است. فکر میکنم هم تیم ملی برزیل خوششانس است که او را دارد و هم چلسی.»