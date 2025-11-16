اعلام تغییرات برنامه مرحله یک شانزدهم جام حذفی
زمان جدید و محل برگزاری مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاه های فوتبال کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، برنامه کامل مسابقات مرحله یک شانزدهم جم حذفی باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۹ آبان
بعثت کرمانشاه ـ نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد هرمزگان ـچوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
جمعه ۳۰ آبان
مس کرمان ـ سپاهان اصفهان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه باهنر کرمان
شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
مس شهربابک ـ فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۵ -ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس
شنبه اول آذر
آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک(تاریخ برگزاری این دیدار از روز جمعه ۳۰/۸/۱۴۰۴ به روز شنبه ۱/۹/۱۴۰۴ تغییر یافت)
مس رفسنجان ـ داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان
هوادار تهران ـ برق شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
پیکان تهران ـ شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد
خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
گل گهر سیرجان ـ شناور سازی قشم- ساعت ۱۳:۳۰-ورزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان
استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان
تراکتور تبریز – پرسپولیس( تاریخ برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد )