اعلام تغییرات برنامه مرحله یک شانزدهم جام حذفی

به گزارش ایلنا، برنامه کامل مسابقات مرحله یک شانزدهم جم حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۹ آبان

بعثت کرمانشاه ـ نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد هرمزگان ـچوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

جمعه ۳۰ آبان

مس کرمان ـ سپاهان اصفهان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه باهنر کرمان

شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین

مس شهربابک ـ فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۵ -ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس

شنبه اول آذر

آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک(تاریخ برگزاری این دیدار از روز جمعه ۳۰/۸/۱۴۰۴ به روز شنبه ۱/۹/۱۴۰۴ تغییر یافت)

مس رفسنجان ـ داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان

هوادار تهران ـ برق شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

پیکان تهران ـ شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد

خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد

گل گهر سیرجان ـ شناور سازی قشم- ساعت ۱۳:۳۰-ورزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان

تراکتور تبریز – پرسپولیس( تاریخ برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد )

