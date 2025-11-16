خبرگزاری کار ایران
English العربیه
اعلام تغییرات برنامه مرحله یک شانزدهم جام حذفی

اعلام تغییرات برنامه مرحله یک شانزدهم جام حذفی
کد خبر : 1714801
لینک کوتاه کپی شد.

زمان جدید و محل برگزاری مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاه های فوتبال کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه کامل مسابقات مرحله یک شانزدهم جم حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۹ آبان

بعثت کرمانشاه ـ نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  پاس قوامین  تهران

فولاد هرمزگان ـچوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  خلیج فارس   بندرعباس

جمعه ۳۰ آبان

مس کرمان ـ سپاهان اصفهان   - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  باهنر کرمان

شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  سردارآزادگان  قزوین

مس شهربابک ـ فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۵ -ورزشگاه  سردارسلیمانی شهربابک

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  شهدا شهرقدس

شنبه اول آذر

آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  امام خمینی(ره) اراک(تاریخ برگزاری این دیدار از روز جمعه ۳۰/۸/۱۴۰۴ به روز شنبه ۱/۹/۱۴۰۴ تغییر یافت)

مس رفسنجان ـ داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  شهدای مسرفسنجان

هوادار تهران ـ برق شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  انقلاب کرج

پیکان تهران ـ شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  پاس قوامین تهران              

چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  نصیری یزد

خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  تختی خرم آباد

گل گهر سیرجان ـ شناور سازی قشم- ساعت ۱۳:۳۰-ورزشگاه  شهیدسلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه  تختی    آبادان

*******

تراکتور تبریز – پرسپولیس( تاریخ برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد )

انتهای پیام/
