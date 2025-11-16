تراکتور پاسخ اعتراض استقلال را داد!

به گزارش ایلنا، بعد از لغو بازی تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی بنا به درخواست باشگاه تبریزی و موافقت سازمان لیگ، از شب گذشته اعضای تیم استقلال به این مسئله اعتراض کردند.

ابتدا مهدی واعظی مدیررسانه باشگاه استقلال که همواره استوری های اعتراضی خود را با سر کلیشه «فکت رسانه‌ای» منتشر می‌‎کند در این خصوص استوری گذاشت و صبح امروز هم بیژن طاهری سرپرست استقلال در مصاحبه ای با رسانه باشگاه اعتراض رسمی را انجام داد.

با گذشت ساعاتی از این اتفاق، حالا باشگاه تراکتور با متنی پر از طعنه و کنایه جواب آبی پوشان را بدون آنکه اسمی از باشگاه استقلال ببرد، داده است.

کریم جمالی مدیررسانه ای باشگاه تراکتور در این خصوص با تیتر «قابل توجه فکت‌بازان» نوشته است: «یک مرور ساده بر قوانین فیفا می‌تواند شما را از تراوشات مختلف ذهنی رهایی ببخشد: 72 ساعت قبل از مسابقه ، بازیکن باید در اختیار باشگاه باشد. وقتی این قانون روشن رعایت نشده، بازی طبق مقررات قابلیت برگزاری ندارد.»

او ادامه داد: «شاید اجرای صحیح قانون برای شما عجیب به نظر می‌رسد که در این صورت مشکل از قانون نیست. مشکل از آنجاست که بعضی‌ها فکر می‌کنند آنها در مقابل «قانون» نسبت به بقیه «برابرتر» هستند.»

مدیررسانه باشگاه تراکتور متن خود را اینطور به پایان برده است: «اجرای قانون برای آنها ماهیت و معنایی دوگانه دارد. اگر برای آنها اجرا شود، برابری است و اگر برای بقیه رعایت شود نامش می‌شود تبعیض!»

