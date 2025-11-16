به گزارش ایلنا، دختران فوتسالیست و با غیرت ایران امروز در مسیری قدم گذاشته‌اند که آنان را به قله‌های بزرگ و حتی جهانی شدن می‌رساند. شما فقط بازیکن نیستید، شما تصویر زنده‌ی اراده و باور هستید، همان نیرویی که به همه ما یاد می‌دهد هیچ آرزویی دور نیست، اگر با قلبمان دنبال کنیم.در سال‌های گذشته، با افتخار میزبان جمعی از دختران سربلند تیم ملی در باغشهر تاریخی نطنز بودم. برخی از آنان در قالب تیم فوتسال شاهین نطنز همراه ما بودند و برخی دیگر در جایگاه حریف. همین تجربه، شناختی عمیق و واقعی از این افتخارآفرینان برایم ساخته است.

دیده‌ام که چگونه فرشته کریمی با تجربه و تمرکز خیره‌کننده‌اش به تیم جان می‌دهد و با اراده‌ای مثال‌زدنی برای رسیدن به امروز تلاش کرده است.فرشته خسروی با آرامش و قدرتش، لحظات سخت را مدیریت می‌کند، بازیکنی که بدون اغراق در جایگاه بهترین‌های ایران قرار دارد. شوق، انرژی و فریادهای فاطمه رحمتی یادآور آن است که هیچ مانعی بزرگ‌تر از «خواستن» نیست.و مهتاب بنایی هرچند کوتاه در کنار ما بود با هوش و دقتش نشان می‌داد که زیبایی رقابت در تلاش بی‌وقفه است.

از واکنش‌های تماشایی فرزانه توسلی در دروازه، تا جنگندگی نسترن مقیمی، تا خلاقیت جوان اول سال‌های اخیر فوتسال بانوان ایران و اکنون بهترین گلزن آسیا؛ مارال ترکمان.

از صلابت نسیمه غلامی رهبری تمام‌عیار تا قدرت پایان‌ناپذیر سارا شیربیگی، یکی از گلزنان برجسته فوتسال ایران.

و نیز حضور پرتلاش و انگیزه‌بخش بانوانی چون زهرا لطف‌آبادی، مهسا کمالی، طاهره مهدی‌پور، الهام عنافچه و شیرین صفار.همگی دخترانی‌اند که هر بار پا به زمین گذاشته‌اند، عزت و شرافت ورزش بانوان را معنا کرده‌اند.

نتایج هرچند بازی‌های تدارکاتی این دختران، نشان می‌دهد که ظرفیت فوتبال و فوتسال بانوان، فقط بخش کوچکی از یک توان عظیم ملی است که هنوز دیده نشده.

انتظار می‌رود با نگاهی ملی و بلندمدت، بیش از پیش به این سرمایه‌های انسانی توجه شود، توجهی که نه‌تنها از ارزش آنان نمی‌کاهد بلکه می‌تواند نمادی از قدرت و بلوغ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جامعه بانوان در عرصه‌های بین‌المللی باشد.

