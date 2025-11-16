اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد

به گزارش ایلنا، در اولین روز رسمی بازی های المپیک ناشنوایان در توکیو، رقابت های جودو این دوره بازی ها هم (یکشنبه ۲۵ آبان) آغاز شد و طی آن نمایندگان کشورمان امروز به مصاف حریفان شان رفتند.

علی سلحشور اولین نماینده جودو ایران بود که با حریفانش مبارزه کرد و موفق به کسب مدال شد.

سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم بعد از استراحت در دور اول، با غلبه بر حریفانی از ترکیه و کره جنوبی در دورهای دوم و سوم به جمع ۴ نفر برتر راه یافت. او در این مرحله با حریفی از الجزایر مبارزه کرد اما با واگذاری نتیجه از صعود به فینال بازماند. سلحشور آخرین مبارزه خود را برابر نماینده ژاپن برگزار کرد.

ان جودوکار ملی پوش ناشنوایان در این مبارزه پایانی حریف ژاپنی خود را شکست داد و به عنوان سوم و مدال برنز دست یافت.

این نخستین مدال کاروان ورزش ایران در این دوره بازی های المپیک ناشنوایان به حساب می آید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

