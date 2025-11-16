خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن

پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر

پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
کد خبر : 1714642
لینک کوتاه کپی شد.

زهرا حاجی‌لری و مینا رستاقی دو تیرانداز ملی پوش ایران در رقابت های تفنگ بادی ۱۰ متر بازی های المپیک ناشنوایان، به کار خود پایان دادند. 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، در جریان اولین روز از بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان و در مسابقات تیراندازی، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) نمایندگان ایران در بخش تفنگ بادی بانوان به رقابت با حریفان شان پرداختند. 

۱۷ تیرانداز از ۱۱ کشور برگزارکننده رقابت های تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان بودند. زهرا حاجی لری و مینا رستاقی هم دو نماینده ایران در این بخش از مسابقات بودند که از صعود به فینال بازمانده و به کار خود پایان دادند. 

بر این اساس،  زهرا حاجی لری امتیاز ۶۱۷.۲ را ثبت کرد اما با اختلاف ۲ دهم امتیاز از راهیابی به فینال بازماند. مینا رستاقی هم امتیاز ۶۰۷.۳  را به ثبت رساند و نتوانست فینالیست شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ