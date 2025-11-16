پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، در جریان اولین روز از بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان و در مسابقات تیراندازی، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) نمایندگان ایران در بخش تفنگ بادی بانوان به رقابت با حریفان شان پرداختند.

۱۷ تیرانداز از ۱۱ کشور برگزارکننده رقابت های تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان بودند. زهرا حاجی لری و مینا رستاقی هم دو نماینده ایران در این بخش از مسابقات بودند که از صعود به فینال بازمانده و به کار خود پایان دادند.

بر این اساس، زهرا حاجی لری امتیاز ۶۱۷.۲ را ثبت کرد اما با اختلاف ۲ دهم امتیاز از راهیابی به فینال بازماند. مینا رستاقی هم امتیاز ۶۰۷.۳ را به ثبت رساند و نتوانست فینالیست شود.

