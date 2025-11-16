به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، در چارچوب نخستین روز رسمی بازی های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) رقابت های بدمینتون برگزار شد.

ژیلا مبشری تنها نماینده اعزامی ایران در این مسابقات است. او برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف حریفی از ژاپن رفت. مبشری در این رقابت با نتیجه ۲ به صفر (۲۱ به ۱۵ - ۲۱ به ۱۶) متحمل شکست شد.

