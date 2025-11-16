خبرگزاری کار ایران
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن

نخستین دیدار نماینده دختر بدمینتون ایران در بازی های المپیک ناشنوایان با شکست برابر حریفی از ژاپن به پایان رسید. 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، در چارچوب نخستین روز رسمی بازی های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) رقابت های بدمینتون برگزار شد. 

ژیلا مبشری تنها نماینده اعزامی ایران در این مسابقات است. او برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف حریفی از ژاپن رفت. مبشری در این رقابت با نتیجه ۲ به صفر (۲۱ به ۱۵ - ۲۱ به ۱۶) متحمل شکست شد.

