کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، در ادامه رقابت های والیبال ساحلی بازی های المپیک ناشنوایان، تیم ملی «الف» ایران به مصاف تیم «ب» کانادا رفت و موفق به شکست ۲ بر صفر این تیم شد.

مسعود رستگار و حسام الدین خیراندیش ترکیب تیم ملی والیبال ساحلی «الف» را تشکیل می دهند. این ترکیب در گیم های اول و دوم دیدار برابر کانادا به ترتیب با نتایج ۲۱ بر۵ و ۲۱ بر ۹ صاحب برتری شد.

پیش از این تیم «ب» والیبال ساحلی ایران نیز موفق به شکست ۲ بر صفر آمریکا شده بود.

والیبال ساحلی ایران در قالب دو تیم «الف» و «ب» با هدایت فریدون الهامی در بازی های المپیک ناشنوایان شرکت کرده است. بهنام بگجانی مربی و سرپرست این تیم ها است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از روز ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

