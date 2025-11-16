قهرمانی فوتسال دانشآموزان جهان؛
صعود پسران ایران با شکست تایپه/ کرواسی حریف فوتسالیستهای ایران در یک شانزدهم شد
تیم ملی فوتسال دانشآموزی پسران ایران با نتیجه 3 بر یک مقابل چین تایپه به پیروزی رسید و به عنوان سرگروه راهی مرحله یک شانزدهم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی معاونت تربیتبدنی و سلامت، در آخرین دیدار گروهG از رقابتهای فوتسال قهرمانی دانشآموزان جهان، تیم دانشآموزی پسران کشورمان شب گذشته به مصاف چینتایپه رفت و موفق شد با پیروزی ارزشمند ۳ بر یک به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شود.
در این بازی تیم رضا داورزنی در نیمه اول با دو گل نعمتی و جواد رسولزاده با برتری مقابل حریف شرق آسیایی خود به رختکن رفت و با شروع نیمه مربیان تحت فشار پرس شدید تایپه قرار گرفت.
تیم دانشآموزی پسران ایران علیرغم دریافت گل در دقیقه۳۰، بلافاصله این گل را با هنرنمایی کیارش محمدی پاسخ داد تا در ادامه با حفظ برتری ۳ بر یک و کنترل جریان بازی و همچنین اجرای تاکتیک پاورپلی حفظ، با تقسیم انرژی خوب آماده دیدار یک شانزدهم شود.
گفتنی است تیمملی دانشآموزان پسر ایران امروز یکشنبه در مرحله یک شانزدهم به مصاف کرواسی(۳) خواهد رفت که این دیدار ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
تیمملی فوتسال دانشآموزی دختران ایران نیز با تساوی سه بر سه مقابل تیم قدرتمند ترکیه از راهیابی به دور بعدی بازماند و راهی بازیهای ردهبندی شد.