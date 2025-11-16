خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان؛

صعود پسران ایران با شکست تایپه/ کرواسی حریف فوتسالیست‌های ایران در یک شانزدهم شد

صعود پسران ایران با شکست تایپه/ کرواسی حریف فوتسالیست‌های ایران در یک شانزدهم شد
کد خبر : 1714625
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌ ملی فوتسال دانش‌آموزی پسران ایران با نتیجه 3 بر یک مقابل چین تایپه به پیروزی رسید و به عنوان سرگروه راهی مرحله یک شانزدهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، در آخرین دیدار گروهG از رقابت‌های فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان، تیم دانش‌آموزی پسران کشورمان شب گذشته به مصاف چین‌تایپه رفت و موفق شد با پیروزی ارزشمند ۳ بر یک به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شود.

در این بازی تیم رضا داورزنی در نیمه اول با دو گل نعمتی و جواد رسول‌زاده با برتری مقابل حریف شرق آسیایی خود به رختکن رفت و با شروع نیمه مربیان تحت فشار پرس شدید تایپه قرار گرفت.

تیم دانش‌آموزی پسران ایران علیرغم دریافت گل در دقیقه۳۰، بلافاصله این گل را با هنرنمایی کیارش محمدی پاسخ داد تا در ادامه با حفظ برتری ۳ بر یک و کنترل جریان بازی و همچنین اجرای تاکتیک پاورپلی حفظ، با تقسیم انرژی خوب آماده دیدار یک شانزدهم شود.

گفتنی است تیم‌ملی دانش‌آموزان پسر ایران امروز یکشنبه در مرحله یک شانزدهم به مصاف کرواسی(۳) خواهد رفت که این دیدار ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران نیز با تساوی سه بر سه مقابل تیم قدرتمند ترکیه از راهیابی به دور بعدی بازماند و راهی بازی‌های رده‌بندی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ