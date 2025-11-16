سوئیس ۴ - ۱ سوئد؛ پیروزی قاطع سوئیس مقابل سوئد در مقدماتی جام جهانی

به گزارش ایلنا، دیدار سوئیس و سوئد، در ورزشگاه ژنو برگزار شد و شاگردان گراهام پاتر نمایش قدرتمند و پرقدرتی ارائه کردند.

در دقیقه ۱۲، بریل امبولو با پاس دیدنی دن اندویه موفق شد گل اول میزبان را به ثمر برساند و برتری سوئیس را رقم بزند. تنها گل سوئد در نیمه اول توسط بنجامین نایگرن در دقیقه ۳۳ زده شد تا نیمه اول با برتری ۱–۱ به پایان برسد.

در نیمه دوم، سوئیس کاملاً بر بازی مسلط شد. گرانیت ژاکا در دقیقه ۶۰ روی ضربه پنالتی گل دوم تیمش را زد و اختلاف را افزایش داد. پس از آن، دن اندویه با پاس روبن وارگاس در دقیقه ۷۵ و یوهان مانزامبی با پاس میرو موهیم در دقیقه ۹۴ گل‌های سوم و چهارم را ثبت کردند تا سوئیس با نتیجه ۴–۱ پیروز میدان شود.

سوئیس با این برد ۱۳ امتیازی شد و صدر جدول گروه خود را مستحکم کرد، در حالی که سوئد با یک امتیاز در قعر جدول باقی ماند. این پیروزی نقش مهمی در روند صعود سوئیس به مرحله پلی‌آف داشت و تیم گراهام پاتر را در مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ امیدوار نگه داشت.

