به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که از ۱۷ آبان در ریاض آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد، نمایندگان ایران موفق به کسب سه مدال شدند. ساینا کریمی با پیروزی در دیدار پایانی وزن ۴۶- کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و نخستین طلای تکواندو ایران در این دوره را به دست آورد.

هستی محمدی و علی خوش‌روش نیز در جریان مسابقات وزن‌های خود به جدول شانس مجدد راه یافتند و در نهایت هر دو با غلبه بر رقبایشان مدال برنز را برای کاروان ایران به ارمغان آوردند.

با ثبت این نتایج، ایران همچنان پس از ترکیه و ازبکستان در رده سوم جدول مدالی قرار دارد. فهرست مدال‌آوران کشورمان تا روز هشتم شامل رشته‌های مختلفی همچون شنا، کاراته، وزنه‌برداری، تنیس‌روی‌میز، فوتسال و والیبال است که تاکنون چندین نشان طلا، نقره و برنز توسط نمایندگان ایران به دست آمده است.

کاروان ایران با ادامه برنامه رقابت‌ها امیدوار است تا پایان این دوره جایگاه خود را در جمع سه تیم برتر حفظ کند.

