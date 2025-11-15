خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدول کامل بازی‌های کشورهای اسلامی تا پایان روز هشتم

جدول کامل بازی‌های کشورهای اسلامی تا پایان روز هشتم
کد خبر : 1714569
لینک کوتاه کپی شد.

تکواندوکاران ایران در هشتمین روز رقابت‌های کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ یک مدال طلا و دو نشان برنز کسب کردند و سهم مهمی در تثبیت رتبه سوم کاروان ایران در جدول مدالی داشتند.

به گزارش ایلنا،   در ادامه رقابت‌های تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که از ۱۷ آبان در ریاض آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد، نمایندگان ایران موفق به کسب سه مدال شدند. ساینا کریمی با پیروزی در دیدار پایانی وزن ۴۶- کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و نخستین طلای تکواندو ایران در این دوره را به دست آورد.

هستی محمدی و علی خوش‌روش نیز در جریان مسابقات وزن‌های خود به جدول شانس مجدد راه یافتند و در نهایت هر دو با غلبه بر رقبایشان مدال برنز را برای کاروان ایران به ارمغان آوردند.

با ثبت این نتایج، ایران همچنان پس از ترکیه و ازبکستان در رده سوم جدول مدالی قرار دارد. فهرست مدال‌آوران کشورمان تا روز هشتم شامل رشته‌های مختلفی همچون شنا، کاراته، وزنه‌برداری، تنیس‌روی‌میز، فوتسال و والیبال است که تاکنون چندین نشان طلا، نقره و برنز توسط نمایندگان ایران به دست آمده است.

کاروان ایران با ادامه برنامه رقابت‌ها امیدوار است تا پایان این دوره جایگاه خود را در جمع سه تیم برتر حفظ کند.

جدول کامل بازی‌های کشورهای اسلامی تا پایان روز هشتم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ