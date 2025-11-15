جدول کامل بازیهای کشورهای اسلامی تا پایان روز هشتم
تکواندوکاران ایران در هشتمین روز رقابتهای کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ یک مدال طلا و دو نشان برنز کسب کردند و سهم مهمی در تثبیت رتبه سوم کاروان ایران در جدول مدالی داشتند.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که از ۱۷ آبان در ریاض آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد، نمایندگان ایران موفق به کسب سه مدال شدند. ساینا کریمی با پیروزی در دیدار پایانی وزن ۴۶- کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و نخستین طلای تکواندو ایران در این دوره را به دست آورد.
هستی محمدی و علی خوشروش نیز در جریان مسابقات وزنهای خود به جدول شانس مجدد راه یافتند و در نهایت هر دو با غلبه بر رقبایشان مدال برنز را برای کاروان ایران به ارمغان آوردند.
با ثبت این نتایج، ایران همچنان پس از ترکیه و ازبکستان در رده سوم جدول مدالی قرار دارد. فهرست مدالآوران کشورمان تا روز هشتم شامل رشتههای مختلفی همچون شنا، کاراته، وزنهبرداری، تنیسرویمیز، فوتسال و والیبال است که تاکنون چندین نشان طلا، نقره و برنز توسط نمایندگان ایران به دست آمده است.
کاروان ایران با ادامه برنامه رقابتها امیدوار است تا پایان این دوره جایگاه خود را در جمع سه تیم برتر حفظ کند.