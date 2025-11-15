ستاره پیشین چلسی در آستانه خداحافظی از فوتبال پس از حمله قلبی
هافبک سابق چلسی و تیم ملی برزیل که هفته گذشته بهدلیل افت ناگهانی فشار خون و بیهوشی در تمرینات سائوپائولو به بیمارستان منتقل شد، اکنون در حال بررسی احتمال پایاندادن به دوران حرفهای خود است.
به گزارش ایلنا، اسکار، ستاره پیشین چلسی و بازیکن فعلی سائوپائولو، پس از آنکه در جریان تست آمادگی جسمانی با دوچرخه در محل تمرین باشگاه دچار سرگیجه و بیهوشی شد، در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته و پزشکان ابتلای او به «سنکوپ وازوواگال» را تأیید کردهاند؛ شرایطی که با افت ناگهانی فشار خون همراه است و میتواند منجر به غشکردن شود.
این بازیکن که اواخر سال گذشته پس از هشت سال حضور در فوتبال چین بهصورت رسمی به سائوپائولو بازگشته بود، در نخستین واکنش خود با انتشار پیامی در اینستاگرام نوشت: «همهچیز خوب میشود، به امید خدا.»
باشگاه سائوپائولو نیز در بیانیهای اعلام کرد:«اسکار پس از بروز تغییرات قلبی در جریان تستهای روز سهشنبه به بیمارستان منتقل شد. بررسیهای گسترده پزشکی، تشخیص سنکوپ وازوواگال را تأیید کرده است. او در بخش تخصصی قلب تحت مراقبت قرار دارد و روز جمعه یک مطالعه الکتروفیزیولوژی انجام خواهد داد.»
با وجود وضعیت پایدار او، شبکه «گلوبو» گزارش داده که خانواده اسکار و پزشکان در حال ارزیابی شرایط ادامه فوتبال او هستند و در حال حاضر «تمایل بیشتر» به سمت اعلام بازنشستگی این بازیکن است. طبق گفته یک پزشک متخصص که با این رسانه گفتوگو کرده، این مشکل جان بیمار را تهدید نمیکند و در بسیاری موارد با دارو یا یک جراحی نسبتاً ساده قابل کنترل است، اما تصمیم نهایی به وضعیت جسمی و آرامش ذهنی خود بازیکن بستگی دارد.
اسکار که دوران حرفهایاش را از سائوپائولو آغاز کرد، با انتقال ۶۰ میلیون پوندی به شانگهای SIPG در سال ۲۰۱۷ یکی از پرحاشیهترین نقلوانتقالات زمان خود را رقم زد؛ انتقالی که برای او حقوقی نزدیک به ۴۰۰ هزار پوند در هفته به همراه داشت. او در پنج سال حضور در چلسی ۲۰۳ بازی انجام داد و ۳۸ گل به ثمر رساند و با این تیم قهرمانی لیگ برتر، لیگ اروپا و جام اتحادیه را تجربه کرد.
این بازیکن ۳۴ ساله که بیش از ۵۰۰ بازی باشگاهی و ۴۸ بازی ملی در کارنامه دارد، اکنون در مرحلهای حساس از دوران ورزشیاش قرار دارد و ممکن است برای حفظ سلامت خود تصمیم به پایاندادن به فوتبال حرفهای بگیرد.