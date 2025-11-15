کرواسی ۳ - ۱ جزایر فارو؛ بازگشت بزرگ کرواسی و پایان رویای فاروها در مسیر جام جهانی

به گزارش ایلنا، در ورزشگاه رییکا، جایی که همه انتظار یک پیروزی آسان برای میزبان داشتند، کرواسی مجبور شد از شوکی غیرمنتظره عبور کند تا بلیت جام جهانی را قطعی کند. جزایر فارو که برای حفظ آخرین کورسوی امید خود وارد میدان شده بود، آغاز شگفت‌انگیزی داشت؛ گزا داوید توری، هافبک گریمزبی‌ تاون، با حرکتی از میانه میدان و شوتی که پس از برخورد به مدافع کروات تغییر مسیر داد، دروازه میزبان را باز کرد و سکوتی سنگین بر ورزشگاه حاکم ساخت.

اما این برتری دوام زیادی نداشت. تنها هفت دقیقه بعد، یوشکو گواردیول با ضربه‌ای زمینی و دقیق از پشت محوطه، کرواسی را به بازی بازگرداند؛ گلی که یادآور اعتمادبه‌نفس بالای مدافع منچسترسیتی در لحظات فشار بود.

پس از این گل، ورق کاملاً به سود کروات‌ها برگشت. پتار موسا، که از سال ۲۰۲۳ پیراهن تیم ملی را بر تن نکرده بود، بازگشتی درخشان داشت و با شوتی محکم از فاصله نزدیک کرواسی را پیش انداخت. چند دقیقه بعد نیز نیکولا ولاشیچ روی ارسال دقیق ایوان پریشیچ تیر خلاص را زد تا جشن صعود میزبان زودتر از هفته پایانی قطعی شود.

کرواسی اکنون با ۱۹ امتیاز در صدر گروه قرار دارد و حتی پیش از بازی آخر مقابل مونته‌نگرو، حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را تثبیت کرده است. در سوی مقابل، رؤیای جزایر فارو با وجود شروعی جسورانه پایان یافت؛ تیمی که با تنها یک امتیاز کمتر از جمهوری چک مسابقاتش را به پایان رساند و حتی پیروزی احتمالی برابر کرواسی هم نمی‌توانست مسیرش را به جام جهانی باز نگه دارد.

