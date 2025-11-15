به گزارش ایلنا، دیدار آلمان و لوکزامبورگ در شبی برگزار شد که پیش‌بینی‌ها از برتری مقتدرانه شاگردان ناگلزمان حکایت داشت، اما جریان بازی کاملاً متفاوت پیش رفت. تیم میزبان از همان دقایق ابتدایی با حملات سریع و انتقال‌های مؤثر چند بار خط دفاع آلمان را دچار مشکل کرد. ضربه‌های درداری و سینانی و فرصتی که زالفسکی از فاصله نزدیک از دست داد، هشدارهای جدی برای باومان بود؛ در حالی که آلمان نتوانست در نیمه نخست دفاع منسجم شیرهای سرخ را باز کند.

با شروع نیمه دوم، آلمان با تمرکز بیشتری وارد میدان شد و خیلی زود نتیجه گرفت. پاولوویچ با ارسال قطری دقیق، لروی سانه را در عمق پیدا کرد و او نیز با پاس کوتاه و حساب‌شده، وولتما‌ده را در موقعیت گل قرار داد؛ مهاجم جوان با ضربه‌ای از داخل محوطه، نخستین گل بازی را ثبت کرد.

لوکزامبورگ تلاش کرد به مسابقه برگردد و درداری با شوتی محکم تا آستانه گل تساوی پیش رفت، اما ضربه‌اش از چارچوب دور شد. پس از این صحنه، آلمان با اجرای یک حرکت ترکیبی زیبا، اختلاف را افزایش داد. سانه بار دیگر از سمت راست پایه‌گذار حمله شد و باکو با پاس عمقی دقیق، وولتما‌ده را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و او با ضربه‌ای مطمئن نتیجه را ۲ بر صفر کرد.

پس از گل دوم، توان تهاجمی میزبان کاهش یافت و لوکزامبورگ بیشتر به پاس‌های محافظه‌کارانه روی آورد. تعویض‌های پیاپی در ادامه سرعت بازی را پایین آورد و آلمان بدون نیاز به فشار بیشتر، مسابقه را کنترل کرد تا در نهایت با وجود دشواری‌های فراوان، از این آزمون سخت با پیروزی خارج شود؛ بردی که بیش از آن‌که نشانه برتری مطلق باشد، نشان‌دهنده بلوغ تیم در مدیریت دیداری پیچیده بود.

انتهای پیام/