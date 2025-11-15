رستم آشورماتوف: آماده فینال برابر ایران هستیم
مدافع تیم ملی ازبکستان پس از پیروزی دو بر صفر برابر مصر، درباره عملکرد تیم، نقش فابیو کاناوارو و آمادگی برای دیدار فینال مقابل ایران صحبت کرد و تأکید کرد که تیمش قصد دارد با تمام توان برابر شاگردان کیروش ظاهر شود.
به گزارش ایلنا، پس از پیروزی دو بر صفر تیم ملی ازبکستان مقابل مصر در مرحله نیمهنهایی تورنمنت امارات، رستم آشورماتوف مدافع این تیم درباره عملکرد همتیمیهایش گفت: خدا را شکر توانستیم بازیای که مدنظر داشتیم را ارائه کنیم. پیش از مسابقه نقاط قوت و ضعف حریف را بررسی کرده بودیم و بازیکنان تلاش کردند دستورات کادرفنی را تا حد امکان اجرا کنند که نتیجه آن پیروزی بود.
آشورماتوف در خصوص نقش فابیو کاناوارو، سرمربی تیم، توضیح داد: طبیعی است که او تمام تجربیات دوران بازیگری خود را منتقل میکند. کاناوارو به صورت جداگانه با مدافعان کار نمیکند، اما نکات فنی و تاکتیکی خود را در تمام خطوط تیم به کار میگیرد و باعث هماهنگی تیم در حمله و دفاع میشود.
مدافع ازبک درباره پیشرفت تیم ملی نیز گفت: بعد از ناکامی در رسیدن به جام جهانی قبلی، حالا صعود کردیم و وظیفه داریم برابر تمامی تیمهای حاضر در این تورنمنت در سطحی برابر رقابت کنیم. تمرینات ما برای رسیدن به آمادگی کامل بدنی ادامه دارد تا بتوانیم مقابل هر حریفی بهترین نمایش را ارائه دهیم.
در پایان، آشورماتوف درباره فینال پیش رو مقابل ایران افزود: بازی با ایران همیشه برای ما جذاب و چالشبرانگیز است. با وجود اینکه چند همتیمی من در تیم ملی ایران حضور دارند، وقتی با پیراهن ازبکستان وارد زمین میشوم، همه احساسات شخصی را کنار میگذارم و فقط برای تیم خودم تلاش میکنم.