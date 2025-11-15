خبرگزاری کار ایران
تاجرنیا با پیامی دوستانه پرونده تنش پرسپولیس و استقلال را بست
پس از انتشار ویدیوی جنجالی و واکنش‌های متقابل دو باشگاه، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره استقلال، با پیام‌هایی اخلاقی و آشتی‌جویانه، فضای تنش میان سرخابی‌های پایتخت را آرام کرد و بر اهمیت احترام و رقابت سالم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،   در روزهای اخیر، ویدیویی که پس از دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان منتشر شد، تنش قابل توجهی بین دو باشگاه ایجاد کرد. استقلال ابتدا با صدور بیانیه‌ای تند واکنش نشان داد و پرسپولیس در بیانیه نخست، هرگونه توهین به رقیب را رد کرد. با این حال، در بیانیه دوم، پرسپولیس لحن خود را تغییر داد و رویکردی اخلاقی و آشتی‌جویانه اتخاذ کرد.

بیانیه جدید پرسپولیس تأکید داشت که دو باشگاه «هویت فوتبال ایران» هستند و هیچ نتیجه‌ای نباید حرمت انسانی را خدشه‌دار کند. این باشگاه از هواداران خواست رقابت را حفظ کنند اما توهین، دشمنی و کینه را از فوتبال دور نگه دارند. این اقدام به‌عنوان دعوتی آشکار به آرامش و دست دوستی تلقی شد و بر اهمیت احترام متقابل در رقابت سرخابی‌ها تأکید داشت.

پس از عذرخواهی کریم باقری، علی تاجرنیا با انتشار پیامی در توییتر و پستی طولانی در اینستاگرام، بر پایان دادن به تنش‌ها و ضرورت رفتار حرفه‌ای تأکید کرد. او خطاب به هواداران استقلال و پرسپولیس نوشت که اختلاف و رقابت طبیعی است، اما احترام متقابل باید مرز مشترک هر رقابتی باشد. تاجرنیا همچنین خواستار تمرکز روی زمین مسابقه شد و تأکید کرد که پاسخ اصلی از طریق فوتبال پاک و رفتار حرفه‌ای داده می‌شود.

در نهایت، انتشار بیانیه اخلاقی پرسپولیس و واکنش متعادل باشگاه استقلال باعث شد سطح تنش‌ها کاهش یابد و دو تیم مسیر تعامل و همدلی را پیش بگیرند. با نزدیک شدن به دربی حساس چهاردهم آذر، هر دو باشگاه تلاش دارند پیام مشترکی به فوتبال ایران ارسال کنند: رقابت جذاب باشد، اما اخلاق و احترام، برنده نهایی میدان باشند.

