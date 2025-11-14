روز نقرهای کاروان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی
هفتمین روز بازیهای کشورهای اسلامی برای کاروان ایران با درخشش بدون طلای مویتای و کسب چهار مدال نقره از سوی نمایندگان این رشته، همراه با حضور ورزشکاران کشورمان در رقابتهای دوگانه و هندبال دنبال شد.
به گزارش ایلنا، هفتمین روز بازیهای کشورهای اسلامی با حضور نمایندگان ایران در سه رشته مویتای، دوگانه و هندبال پیگیری شد. روزی که سهم کاروان کشورمان چهار مدال نقره بود و تلاش ورزشکاران برای کسب طلا به نتیجه نرسید.
در رقابتهای مویتای، هر چهار فینالیست ایرانی نتوانستند از سد حریفان خود عبور کنند و همگی بر سکوی دوم ایستادند.
فرشته حسنزاده در وزن 45 تا 50 کیلوگرم مقابل حریف مراکشی با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ مغلوب شد و نخستین نقره روز را کسب کرد.
در وزن 55 تا 60 کیلوگرم، زهرا اکبری پس از سه راند نزدیک، مبارزه را ۲۹ بر ۲۸ به نماینده ترکیه واگذار کرد و دومین نقره بانوان ایران را به دست آورد.
دقایقی بعد فاطمه حسینی در وزن 60 تا 65 کیلوگرم با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ برابر بدیه تاچیییلدیز شاهین از ترکیه شکست خورد تا سومین نقره بانوان هم ثبت شود.
آخرین مبارزه فینالیستهای ایران را مجید هاشمبیگی در وزن 75 تا 80 کیلوگرم برگزار کرد که او نیز ۳۰ بر ۲۶ نتیجه را به مصطفی التکریتی از عراق واگذار کرد و چهارمین مدال نقره روز برای ایران به دست آمد.
در مجموع، تیم مویتای ایران با سه نقره در بخش بانوان و یک نقره در بخش مردان روزی بدون طلای خود را پشت سر گذاشت و طلسم قهرمانی همچنان ادامه یافت.
در رقابتهای دوگانه نیز سه نماینده ایران در مراحل دو و دوچرخهسواری عملکردی منسجم داشتند. حدیث نصر آزادانی، فائزه عابدینی و ریحانه خاتونی پس از طی ۵ کیلومتر دو، ۲۰ کیلومتر رکابزنی و ۲.۵ کیلومتر دوی پایانی، به ترتیب در جایگاههای ششم، هفتم و هشتم قرار گرفتند.
در هندبال مردان نیز تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود مقابل قطر قرار گرفت و با حساب ۳۹ بر ۲۳ شکست خورد.
تا پایان روز هفتم، کاروان ورزشی ایران مجموعاً ۱۰ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۷ برنز کسب کرده است.