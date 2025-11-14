آنگولا ۰-۲ آرژانتین؛ امضای مسی و لائوتارو پای آخرین برد سال

به گزارش ایلنا، آرژانتین با هدایت لیونل اسکالونی آخرین مسابقه سال را برگزار کرد؛ دیداری که اگرچه هیاهوی زیادی پیرامون آن نبود، اما نشانه‌هایی روشن از روند آماده‌سازی این تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ در آن دیده شد.

آنگولا مسابقه را پرانرژی آغاز کرد و نخستین موقعیت جدی نیز از سوی میزبان ایجاد شد، اما واکنش به‌موقع خرونیمو رویی مانع باز شدن دروازه آلبی‌سلسته شد. پس از این صحنه، کنترل بازی بیشتر در اختیار آرژانتین قرار گرفت و تیم اسکالونی چند بار توسط لیونل مسی و لائوتارو مارتینس تا آستانه گل‌زنی پیش رفت، اما هر بار با واکنش دروازه‌بان آنگولا یا بی‌دقتی در پایان‌بندی فرصت‌ها از دست رفت.

حملات آرژانتین در دقیقه ۴۳ نتیجه داد. مسی با پاسی نرم لائوتارو را در موقعیتی مناسب قرار داد و مهاجم اینتر با ضربه‌ای دقیق توپ را به تور چسباند تا نیمه نخست با برتری مهمان به پایان برسد.

اسکالونی نیمه دوم را به آزمایش نسل جدید اختصاص داد و بازیکنانی مانند کوین مک‌آلیستر، پرون، پرستیانی و پانیچلی نخستین دقایق حضور در تیم ملی را تجربه کردند. با وجود تغییرات، آرژانتین آهنگ بازی خود را حفظ کرد و در دقیقه ۸۲ این‌بار لائوتارو پایه‌گذار گل بود؛ پاس او به مسی رسید و کاپیتان با ضربه‌ای مطمئن اختلاف را دو برابر کرد.

در ادامه، آرژانتین بدون ریسک بازی را مدیریت کرد و تلاش آنگولا برای کاهش اختلاف ثمری نداشت. این دیدار بیشتر به فرصتی برای کسب تجربه بازیکنان جوان و سنجش ترکیب‌های تازه تبدیل شد؛ بردی کم‌حادثه اما کارآمد برای تیمی که قدم‌به‌قدم خود را برای مسیر طولانی پیش‌رو آماده می‌کند.

