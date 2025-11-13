به گزارش ایلنا، یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی تیم فولاد خوزستان در اظهارات جدیدش به مشکلات این تیم در فصل جاری اشاره کرده بود. او در صحبت‌هایش اینطور گفت: مطمئن هستیم با حضور آقای گرشاسبی مشکلاتی که بازیکنانم از ابتدای فصل داشتند و بسیار نیز در حق آنها بی‌انصافی شد، مرتفع می گردد. بازیکنانم با شرایط سخت، قول‌ها و وعده‌های زیادی کار را شروع کردند ولی با جان و دل برای فولاد کار کردند.

باشگاه فولاد برای تصحیح این اظهارات بیانیه‌ای منتشر کرد که در زیر می‌خوانید:

در حاشیه نشست دوستانه جناب گرشاسبی با اعضای تیم فولاد خوزستان، بحثی از سوی آقای گل‌محمدی سرمربی محترم نشر یافت که اکنون باعث سوتفاهماتی شده است. فلذا به این صورت این موضوع روشنگری می‌شود:

منظور آقای گل‌محمدی از بحث عدم در اختیار داشتن تفکر پیروز طی یک سال و نیم اخیر حضورشان در این باشگاه، مرتبط با فضای کلی و انتظاراتی بود که از تمامی بخش‌ها و حتی شخص خودشان داشتند و قطعا منظور ایشان شخص و افراد خاصی در این زمینه نبودند. آقای گل‌محمدی در طول یک فصل و نیم حضورشان در این باشگاه همواره همکاری و تعامل ویژه‌ای با تمامی ارکان باشگاه و مدیران و مسوولان داشته‌اند و تمامی اعضای تیم قدردان زحمات کسانی که قدمی برای این باشگاه برداشته‌اند، هستند.

همانطور که عنوان شد منظور آقای گل‌محمدی شخص و افراد نبوده و انتظار شخصی ایشان با حضور در این فضا و باشگاه، موفقیتی چشمگیر برای رضایتمندی مردم خونگرم این استان بوده است و اکنون نیز امیدوار هستیم با تغییرات صورت گرفته و تلاش تمامی ارکان، به این خواسته دست یابیم. آقای گل‌محمدی بار دیگر تشکر و قدردانی خود را از تمامی ارکان باشگاه که از بدو حضورش در فولاد، با آنها همکاری و همراهی داشته، دارند و اگر بحث امروز نیز باعث تکدر خاطر عزیزی شده، مراتب عذرخواهی‌شان را اعلام می‌‌دارد.

انتهای پیام/