صعود سخت ایران به فینال تورنمنت العین با درخشش بیرانوند و طارمی
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه العین برابر کیپوِرد در وقت قانونی به تساوی بدون گل رسید، اما در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند و پنالتی پایانی مهدی طارمی موفق شد پیروز شود و راهی فینال این رقابتها گردد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آمادهسازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه پنجشنبه ۲۲ آبان در مرحله نیمهنهایی تورنمنت چهارجانبه العین امارات به مصاف تیم ملی کیپوِرد رفت. این مسابقه در ورزشگاه هزاع بن زاید برگزار شد و دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل رضایت دادند.
در ضربات پنالتی، شاگردان امیر قلعهنویی موفق شدند با نتیجه ۵ بر ۴ حریف آفریقایی خود را شکست دهند و به دیدار نهایی صعود کنند.
برای ایران، نورافکن، علیپور، محبی، عزتاللهی و طارمی پنالتیهای خود را به گل تبدیل کردند و بیرانوند با مهار ضربه لاروس دوآرته نقش مهمی در پیروزی تیم ملی داشت. پنالتی پایانی را طارمی با ضربهای دقیق و مطمئن به ثمر رساند تا صعود ایران به فینال قطعی شود.
در جریان مسابقه، دو تیم فرصتهایی برای گلزنی داشتند اما واکنشهای وُزینیا دروازهبان کیپوِرد و بیرانوند مانع از باز شدن دروازهها شد. از جمله موقعیتهای مهم ایران میتوان به ضربه سر عزتاللهی در نیمه اول و شوت طارمی در نیمه دوم اشاره کرد که با واکنش دروازهبان حریف همراه شد.
تیم ملی ایران
علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، شجاع خلیلزاده، دانیال اسماعیلیفر (55- صالح حردانی)، علی نعمتی (71- میلاد محمدی)، سعید عزتاللهی، محمد قربانی (55- امید نورافکن)، سامان قدوس (80- علی علیپور)، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده (55- مهدی هاشمنژاد) و مهدی طارمی.
سرمربی: امیر قلعهنویی
تیم ملی کیپورد
ژوزیمار دیاس (وُزینیا)، یانیک تاوارس (استوپیرا)، ادیلسون بورژِش (دینِی)، واگنر پینا، سیدنی لوپِس کابرال (80- ژوآئو پائولو فرناندس) دروی دوآرته (85- داوید مورِیرا)، کوین پینا، ژامیرو مونتیرو (60- تلمو آرکانژو) دایلون لیورامِنتو (60- لاروس دوآرته)، رایان مندس (60- گری رودریگز) و ویلی سِمِدو
سرمربی: پدرو بریتو (بوبیستا)
حواشی:
* قضاوت داوران کم تجربه اماراتی و عدم استفاده از ویایآر در این بازی یکی از نکات بحثبرانگیز است.
* بازی در دقیقه 8 به دلیل مصدومیت ژامیرو مونتیرو در برخورد با دو بازیکن ایران برای لحظاتی متوقف شد.
* در دقیقه 26 ژامیرو مونتیرو پشت پای طارمی را لگد کرد، اما خطر جدی مهاجم تیم ملی ایران را تهدید نکرد.
* سعید عزت در دقیقه 32 به دلیل مصدومیت از ناحیه سر به دلیل برخورد با مجید حسینی برای لحظاتی به بیرون رفت و برگشت.
* در دقیقه 73 عدم اعلام خطای پنالتی محبی روی گری رودریگز با اعتراض بازیکنان کیپورد همراه بود.