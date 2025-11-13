خبرگزاری کار ایران
تساوی بدون گل ایران و کیپ‌ورد در وقت‌های قانونی

تساوی بدون گل ایران و کیپ‌ورد در وقت‌های قانونی
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه العین برابر تیم ناشناخته کیپ‌وِرد با تساوی بدون گل متوقف شد تا تعیین برنده این مسابقه به ضربات پنالتی کشیده شود.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کیپ‌ورد از ساعت ۱۹:۳۰ پنجشنبه در ورزشگاه هزاع بن زاید العین برگزار شد که در پایان، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، مجید حسینی، دانیال اسماعیلی‌فر، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی پا به میدان گذاشت.

در نیمه نخست، کیپ‌وِرد با بازی مالکانه و پاس‌های کوتاه، کنترل توپ را در اختیار داشت و مدافعان کناری ایران تحت فشار قرار گرفتند. با این حال، در یکی از موقعیت‌های جدی ایران، ضربه سر سعید عزت‌اللهی با واکنش به‌موقع دروازه‌بان حریف از روی خط برگشت داده شد تا نیمه اول بدون گل پایان یابد.

در نیمه دوم، شاگردان امیر قلعه‌نویی با هدف هجومی‌تر کردن بازی دست به چند تعویض زدند، اما فرصت‌های ایجادشده توسط طارمی، عزت‌اللهی و هاشم‌نژاد راهی به دروازه حریف نیافت. مدافع کیپ‌وِرد در دقیقه ۶۰ شوت عزت‌اللهی را از روی خط بیرون کشید تا مانع باز شدن دروازه تیمش شود.

در دقایق پایانی نیز ایران بازی تهاجمی‌تری به نمایش گذاشت اما موفق به گلزنی نشد تا دیدار در وقت قانونی با نتیجه صفر-صفر تمام شود و برنده در ضربات پنالتی مشخص شود.

ترکیب ایران

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، مجید حسینی، دانیال اسماعیلی‌فر (۵۵- صالح حردانی)، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی (۵۵- امید نورافکن)، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده (۵۵- مهدی هاشم‌نژاد) و مهدی طارمی. علی نعمتی، سعید عزت الهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده (۸۰- علی علیپور) و مهدی طارمی.

ترکیب کیپ‌وِرد

وُزینیا، استوپیرا، ادیلسون دینیه، واگنر پینا، سیدنی لوپِس کابرال، دروی دوآرته، کوین پینا، ژامیرو مونتیرو، دایلون لیورامِنتو (۶۰- لاروس دوآرته)،، رایان مندس و ویلی سِمِدو.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
